À deux doigts d'annuler l'apéro ? Ces bouchées de jambon sans cuisson prêtes en 10 min sauvent vos soirées

Les amis débarquent dans 30 minutes, le frigo semble vide et l’apéro menace d’être annulé. En trois gestes, ces bouchées de jambon pour l’apéro transforment ce duo banal en plateau chic.

La bande arrive dans une demi‑heure, l’apéro promettait rires et verres qui tintent. On ouvre le frigo : trois bricoles, un paquet de jambon cru, un pot de fromage frais.

En quelques gestes, sans allumer le four, ce duo salé‑frais peut pourtant devenir de petites spirales chic. Une recette apéro express sans cuisson et des bouchées de jambon pour l’apéro prêtes à sauver la soirée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 tranches fines de jambon cru

✅ 200 g de fromage frais à tartiner

✅ 2 c. à s. de ciboulette ciselée, 1 de persil plat, 1 petite gousse d’ail râpée

✅ 1 c. à c. de jus de citron, 1 c. à s. d’huile d’olive, poivre noir

L’apéro de dernière minute : ces bouchées de jambon sauvent la soirée

Ces bouchées de jambon cru au fromage frais reposent sur un trio simple : jambon cru finement tranché, fromage frais à tartiner, herbes. Avec 8 tranches et 200 g de fromage, on obtient environ 24 bouchées, parfaites pour 4 à 6 invités et des roulés de jambon apéritif au look de plateau traiteur.

La méthode : rouler, serrer, trancher

On tartine chaque tranche d’environ 1 c. à s. rase de fromage, en fine couche. On roule en boudin serré, puis passage au frais 10 à 30 min au réfrigérateur. Ainsi, la spirale reste bien nette quand on coupe des tronçons de 2 cm.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger fromage frais, herbes, ail, jus de citron, poivre. Technique : Étaler une fine couche sur les tranches de jambon, en laissant 1 cm libre. Cuisson : Rouler en boudins serrés, filmer et placer 10 à 20 min au froid. Finition : Retirer le film, couper en bouchées de 2 cm et dresser sur un plat froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La fine couche de fromage colle délicatement les fibres du jambon. Au froid, gras et huile se raffermissent, pendant que sel et citron stabilisent le roulé pour une découpe propre. ✨ Le twist gourmand : Mélanger à la farce 1 c. à s. de tomates séchées hachées et un peu de zeste de citron, plus quelques graines grillées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler trop de fromage ou le liquéfier ; le roulé s’ouvre, la spirale bave, l’effet plateau chic disparaît.

Variantes express et organisation pour l’apéro

On prépare les rouleaux plusieurs heures à l’avance, bien serrés dans le film, jusqu’à 24 h au réfrigérateur, puis on les tranche au dernier moment.

Selon le frigo, on ajoute dés de tomates séchées, basilic, noix ou graines. Servies avec tomates cerises, radis et roquette, les assiettes prennent des airs de buffet traiteur.