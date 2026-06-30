Voici le moelleux aux pêches d’été qui remplace tous vos gâteaux au goûter grâce à une cuisson très particulière
Avec les premières pêches de l’été, un simple moule et un four à 180 °C suffisent pour lancer un nouveau rituel de goûter. Reste un détail technique, presque secret, qui transforme ce gâteau en moelleux ultra fruité.
Fin juin, quand les premières pêches pointent sur l’étal, la maison bascule en mode goûter. La cuisine sent le beurre demi-sel chaud, le four tourne, et un moule rectangulaire rempli de quartiers de fruits attend sagement sur le plan de travail.
Ce moelleux aux pêches est vite devenu le goûter préféré de l’été : peu d’ingrédients, un dessus doré qui craque à peine. Son secret tient dans une double cuisson à 180 °C et un long repos au frais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 pêches jaunes fraîches ou 6 demi-pêches au sirop égouttées
- ✅ 60 g de farine, ½ sachet de levure chimique, 30 g de sucre
- ✅ 30 ml de lait, 30 ml d’huile neutre, 1 œuf, sel, vanille
- ✅ 95 g de beurre demi-sel et un peu de sucre pour le moule
Les bons ingrédients pour un moelleux aux pêches qui fait vraiment goûter l’été
Pour ce gâteau, on choisit des pêches fraîches mûres mais fermes, qui gardent leurs quartiers à la cuisson. D’ailleurs, hors saison, les pêches au sirop bien égouttées marchent très bien et évitent l’excès de jus qui détrempe la pâte.
La double cuisson à 180 °C qui donne la texture entre flan et gâteau
La première cuisson de 20 minutes à 180 °C fait prendre la pâte fluide autour des fruits. La seconde, avec le mélange beurre–œuf–sucre, dore le dessus, le caramélise et garde une texture entre flan et gâteau, jamais sèche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer un moule de 20 × 25 cm, le sucrer, puis y disposer les pêches en gros morceaux serrés.
- Technique : Fouetter 1 œuf avec sucre, lait et huile. Ajouter farine, levure, sel, vanille, pour une pâte très fluide.
- Cuisson : Verser la pâte sur les pêches en fine couche et cuire 20 minutes à 180 °C, juste le temps qu’elle prenne.
- Finition : Faire fondre le beurre demi-sel, le tiédir, le mélanger avec 1 œuf et le sucre. Napper, puis cuire encore 15 minutes à 180 °C.
Conservation, service bien frais et variantes autour des fruits d’été
Ce moelleux aux pêches se savoure bien froid : au moins deux heures au réfrigérateur. La texture se resserre, devient fondante, les arômes de fruit se déploient.
On le garde deux jours au frais, bien couvert, et on le sert en carrés ou à la cuillère, avec fromage blanc, crème ou glace vanille.
En variante, abricots, nectarines ou poires au sirop acceptent cette double cuisson et gardent le même contraste fruit / croûte dorée.
En bref
- 🍑 Fin juin, le moelleux aux pêches devient le goûter fétiche de la maison, entre parfum de beurre demi-sel chaud et premiers fruits de l’été.
- 🍽️ La recette de ce gâteau moelleux aux pêches fraîches repose sur une pâte fluide, une cuisson en deux temps et un service froid.
- 🤔 Entre texture de flan, croûte caramélisée et fruits généreux, quelques ajustements simples suffisent à éviter la pâte détrempée ou le gâteau sec.
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