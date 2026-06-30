Ce cake à la courgette qui bluffe tous mes invités : l’astuce avec cette herbe fraîche avant votre prochain apéro

À l’apéro, ce cake courgette feta menthe s’impose sur la table d’été, doré et moelleux. Son herbe surprise et une méthode anti-cake éponge font toute la différence.

Sur la table, les verres tintent et un parfum de four chaud envahit la pièce ; au centre, un cake doré attend la première tranche. La mie est tendre, constellée de dés blancs de fromage et de vert, et une fraîcheur végétale remonte aussitôt vers le nez.

On croit à un simple cake salé aux courgettes pour l’apéro, mais chaque bouchée est plus vive que la précédente. La courgette assure le moelleux, le fromage apporte le relief, et puis cette herbe, presque glacée, rafraîchit tout. Comment la glisser dans un cake qui ne se transforme jamais en éponge ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de courgette râpée (poids net) et 180 g de feta

✅ 3 œufs, 150 g de farine de blé et 1 sachet de levure chimique

✅ 10 cl d’huile d’olive, 10 cl de lait, 20 g de menthe fraîche, 40 g de parmesan râpé

✅ 1 gousse d’ail, poivre, sel éventuel et matière grasse pour le moule

Pourquoi ce cake courgette, feta et menthe fait la différence à l’apéro

Ici, le trio courgette, feta et menthe signe un vrai cake apéritif d’été. La courgette râpée, bien essorée, donne une mie moelleuse sans lourdeur. La feta, restée en morceaux, apporte des touches salées qui claquent sous la dent. Et la menthe fraîche, l’herbe surprise, laisse en bouche un sillage net, ultra rafraîchissant.

Pas à pas : le cake à la courgette inratable (la méthode qui évite l’effet “éponge”)

Pour réussir un cake courgette feta menthe qui se tient, deux réflexes comptent. D’abord, chasser l’excès d’eau des courgettes dans un torchon. Ensuite, mélanger la pâte juste ce qu’il faut, puis ajouter la menthe en dernier, pour garder à la fois le moelleux et le parfum.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule, râper les courgettes. Technique : Les saler très légèrement, laisser dégorger, puis les presser fortement dans un torchon. Cuisson : Fouetter œufs, huile et lait, ajouter farine plus levure sans trop travailler. Finition : Incorporer courgettes, feta, parmesan, ail, menthe, poivre, verser en moule, parsemer du parmesan réservé, cuire 45 à 50 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Courgettes fortement essorées et pâte peu travaillée laissent la structure œufs-farine se fixer, pour une mie tendre ; la menthe ajoutée à la fin garde tout son parfum malgré la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, parsemer le dessus de parmesan, d’un peu de feta émiettée et de menthe, plus un zeste très fin de citron pour booster la fraîcheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre au four des courgettes mal essorées avec une pâte trop battue et trop salée ; le cake s’affaisse, reste humide au centre et se tranche très mal.

Conservation, réchauffage et version “apéro improvisé”

Ce cake salé courgettes pour l’apéro se garde deux jours au réfrigérateur, bien filmé. On peut aussi le congeler déjà tranché ; quelques minutes au four suffisent pour retrouver la croûte dorée, prête à être servie en bâtonnets lors d’un apéro d’été improvisé.