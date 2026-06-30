Ce fromage du tiramisu glissé dans les pâtes : la cuillère qui change tout et que vous gardez à tort pour les desserts
Un dîner de semaine, une cuillère de mascarpone glissée dans la casserole de pâtes a tout bousculé en cuisine. De cette improvisation sont nées des pâtes au mascarpone ultra-crémeuses qui cachent un secret tout simple.
Une casserole de pâtes qui fume, l’ail qui grésille, et une cuillère de mascarpone qui disparaît dans la poêle. En quelques secondes, la sauce blanchit, devient satinée, accroche la fourchette. L’odeur rappelle une petite trattoria.
On a longtemps cantonné le mascarpone aux tiramisus et mousses fruitées. Puis un jour, une simple cuillère glissée dans les pâtes a tout changé : ces pâtes au mascarpone express sont devenues le nouveau plat sauve-dîner.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 320 g de pâtes courtes (penne, rigatoni ou fusilli)
- ✅ 250 g de mascarpone bien froid
- ✅ 60 g de parmesan râpé et 1 grosse gousse d’ail
- ✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, 15 à 20 cl d’eau de cuisson, sel, poivre, zeste de citron, basilic frais
On gardait le mascarpone pour le tiramisu… jusqu’à cette cuillère dans les pâtes
Dans beaucoup de cuisines, le mascarpone dormait au frais en attendant un dessert, alors que c’est un fromage doux parfait pour le salé. Sa texture épaisse apporte moelleux et rondeur, sans acidité, et aime le sel, l’ail et le poivre.
Pourquoi le mascarpone est bien plus malin que la crème dans les pâtes
Son secret, c’est l’alliance du gras du mascarpone et de l’eau de cuisson des pâtes, chargée d’amidon. En les mélangeant sur feu doux, on obtient une sauce lisse, brillante, qui nappe vraiment les pâtes sans farine ni crème épaisse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Porter à ébullition un grand volume d’eau salée, peser 320 g de pâtes et écraser l’ail.
- Technique : Faire revenir l’ail dans l’huile sur feu doux sans le colorer, couper le feu, ajouter le mascarpone.
- Cuisson : Cuire les pâtes le temps indiqué, prélever 15 à 20 cl d’eau de cuisson et égoutter.
- Finition : Verser les pâtes dans la poêle, ajouter parmesan, eau de cuisson si besoin, citron, poivre, herbes.
3 variantes pour vider le frigo sans se louper
Version lardons ou pancetta : faire dorer 100 g de lardons ou de pancetta en dés avant l’ail, retirer l’excès de gras, puis continuer la recette pour des pâtes très gourmandes.
Version verte : ajouter une poignée de petits pois deux minutes avant la fin de cuisson, ou des pousses d’épinards dans la poêle ; le citron donne des pâtes au mascarpone très fraîches.
Version façon pesto au mascarpone : mixer basilic, parmesan, pignons et ail avec de l’huile d’olive, puis incorporer une cuillerée de ce pesto au mascarpone ; la sauce devient verte, parfumée, façon trattoria.
En bref
- 🍝 Une mère change sa routine de dîner quand sa fille glisse du mascarpone dans les pâtes, donnant naissance à des pâtes au mascarpone express.
- 🔥 Une recette de pâtes crémeuses prête en 15 minutes, où le mascarpone remplace la crème et se transforme en sauce onctueuse avec geste précis.
- ✨ Astuces, variantes au citron, lardons ou pesto et conseils anti-sauce qui tranche promettent des pâtes au mascarpone dignes d’une trattoria italienne.
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