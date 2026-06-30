Cette tarte cerises-amandes prête en 30 minutes a bluffé mes amis : l'étape au four à ne jamais zapper

En 30 minutes montre en main, cette tarte cerises amandes a fait taire la table et déclenché une ruée sur la dernière part. Deux gestes simples suffisent pour un fond croustillant et une découpe nette sans trahir le secret du chef.

Cette tarte cerises et amandes ne m’a pris que 30 minutes : mes amis sont repartis en m’arrachant la recette des mains

À peine posée sur la table, la tarte embaume la cerise chaude et l’amande grillée. La pâte sonne sec sous le couteau, le cœur reste moelleux, les fruits juteux mais sages.

Autour, on sert le café, on parle vacances, et pourtant on n’a passé qu’une poignée de minutes en cuisine. Dix minutes de vraie action, une demi‑heure de four ; assez pour que les amis exigent la recette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée ou sablée prête à dérouler (230 à 250 g) pour un moule de 22 cm

✅ 500 g de cerises fraîches, bien mûres, rincées, soigneusement séchées et dénoyautées

✅ 3 œufs, 20 cl de crème fluide entière, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 100 g de poudre d’amandes, ½ c. à café d’amande amère ou 1 c. à soupe d’amaretto, sucre glace, amandes effilées

Le secret de cette tarte cerises–amandes prête en 30 minutes (et qui se tient à la découpe)

On connaît le scénario de la tarte cerises amandes ratée : pâte détrempée, part qui s’affaisse. Ici, deux gestes changent tout. Un four bien chaud, à 210 °C, et une précuisson pâte + cerises avant d’ajouter la crème d’amande, qui absorbe le jus.

La méthode express, étape par étape : de l’étalage de la pâte à la sortie du four

On cale l’organisation sur ces 10 minutes de four. Pendant que pâte et cerises saisissent, on prépare l’appareil œufs–sucre–poudre d’amandes–crème. Ensuite, on verse, on remet au four et on attend la dorure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 210 °C. Foncer un moule de 22 cm, piquer la pâte, répartir dessus les cerises bien sèches et dénoyautées. Technique : Enfourner 10 minutes pour saisir pâte et cerises. Pendant ce temps, battre œufs, sucre et sucre vanillé jusqu’à ce que le mélange pâlisse. Cuisson : Ajouter la poudre d’amandes puis la crème fluide et l’amande amère ou l’amaretto ; fouetter. Verser sur les cerises précuites, cuire encore 20 à 25 minutes, jusqu’à surface bien dorée. Finition : Sortir la tarte ; la crème doit à peine trembler au centre. Laisser tiédir, démouler, saupoudrer de sucre glace au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson à 210 °C sèche la pâte et concentre les cerises. En cuisant, œufs et poudre d’amandes fixent le jus ; le fond reste croustillant, la garniture bien tenue. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez une pointe d’amande amère ou un trait d’amaretto dans l’appareil, puis quelques amandes effilées grillées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne versez pas la crème sur une pâte crue ou sur des cerises mouillées ; sans précuisson, le fond devient mou et gorgé de jus.

Le carnet de chef : astuces, variantes et organisation pour briller sans stress

Servie tiède avec un peu de crème fraîche ou de glace vanille, elle est réconfortante. Froide, après quelques heures au réfrigérateur, elle se tranche net et tient jusqu’au lendemain.