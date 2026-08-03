Tomates farcies froides : ce mélange crémeux et ce geste à ne surtout pas zapper ont bluffé tous mes invités

En plein été, ces tomates farcies froides au thon-mayonnaise ont déclenché un silence puis une avalanche de « tu me donnes la recette ? ». Leur texture ferme et leur farce ultra parfumée tiennent à un détail simple que beaucoup zappent.

L’odeur de tomate bien mûre qui s’échappe quand on soulève le petit chapeau, la farce fraîche et crémeuse qui se tient comme une rillettes… Sur la table, ces tomates farcies servies glacées ont fait silence avant le premier coup de fourchette, puis un concert de « tu me donnes la recette ? ».

On les prépare en plein été, quand les tomates sont au top et que personne n’a envie d’allumer le four. Ici, pas de viande, pas de cuisson longue ; tout se joue dans une farce au thon ultra parfumée… et dans la façon de traiter la tomate.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 tomates rondes bien mûres (env. 900 g)

✅ 240 g de thon au naturel égoutté (2 boîtes de 140 g)

✅ 140 g de mayonnaise + 1 c. à soupe de moutarde

+ 1 c. à soupe de moutarde ✅ 1 échalote, ciboulette, persil plat, jus de citron, piment d’Espelette

Le secret de ces tomates farcies froides qui bluffent

Les tomates farcies froides déçoivent souvent : peau qui se déchire, assiette pleine d’eau, farce un peu tristoune. Ici, on mise sur des tomates rondes bien mûres mais charnues, que l’on fait dégorger au sel avant de les garnir. À l’intérieur, une base simple de thon en boîte, liée par une mayonnaise émulsionnée, moutarde et échalote ciselée.

Le froid atténue les arômes ; on compense avec jus de citron, herbes fraîches en généreuse quantité et une pincée de piment d’Espelette. Résultat : tomate juteuse mais ferme, farce onctueuse et bien relevée, qui se tient comme une rillettes légère.

La méthode pour des tomates farcies froides qui se tiennent

On évide les tomates avec une petite cuillère en gardant une paroi épaisse, puis on sale l’intérieur et on les retourne 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, on émiette finement le thon, on le mélange à la mayonnaise, à la moutarde, à l’échalote, à la ciboulette, au persil, au citron et aux épices. Il faut goûter : la farce doit paraître un peu plus relevée que d’habitude, car le repos au frais va arrondir les saveurs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, couper un chapeau, évider délicatement les tomates, saler l’intérieur puis les retourner 5 à 10 minutes pour les faire dégorger. Technique : Émietter le thon égoutté, ajouter mayonnaise, moutarde, échalote ciselée, ciboulette, persil, jus de citron et piment, mélanger puis ajuster sel et poivre. Cuisson : Pas de cuisson ici : farcir généreusement chaque tomate sans trop tasser, remettre les chapeaux et les serrer dans un plat. Finition : Filmer le plat et laisser au réfrigérateur au moins 1 heure, 2 heures si possible, pour une vraie prise au froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & budget 20 min · économique 🔍 Le secret de l’expert Le trio gagnant, c’est tomates bien égouttées, farce thon-mayo franchement relevée et repos au frais suffisant. Le sel chasse l’excès d’eau, la mayonnaise enrobe le thon et fixe les arômes, le froid soude le tout et renforce le contraste entre chair juteuse et farce crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de câpres ou de cornichons finement hachés dans la farce, voire un filet d’huile d’olive fruitée, donne un côté traiteur et une pointe de croquant acidulé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper le dégorgement ou servir les tomates à peine fraîches ; l’assiette se remplit d’eau, la farce se dilue et tout l’effet bluffant disparaît.

Service, conservation et petites variantes qui font parler

Ces tomates farcies froides se servent bien glacées, sorties du réfrigérateur au dernier moment, avec une salade verte ou des pommes de terre vapeur froides. On peut les préparer jusqu’à 24 heures avant, en les filmant au contact pour éviter qu’elles ne sèchent.

Pour changer, on force sur les herbes pour une version très verte, ou l’on remplace une partie du thon par des œufs durs écrasés. Une touche de zeste de citron finement râpé au moment du service réveille encore plus la farce.