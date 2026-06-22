Je faisais tous mes gâteaux à la farine : ce dessert sans gluten à 4 ingrédients les a tous détrônés

Vous en avez assez des gâteaux à la farine qui sèchent dès le lendemain ? Ce gâteau à la poudre d’amande, sans farine, promet un moelleux étonnant et durable.

Je faisais mes gâteaux à la farine depuis toujours : ce gâteau à la poudre d’amande est incomparablement moelleux

Dans le four, un parfum de beurre et d’amande envahit la cuisine ; la surface dorée se fend sous le couteau, laissant voir une mie serrée mais souple. Loin des gâteaux à la farine un peu secs que l’on connaît par cœur.

Ce moelleux aux amandes ne contient pourtant pas une once de farine : seulement des œufs, du sucre, du beurre et de la poudre d’amande. Un amandier, ou namandier, prêt en 10 minutes, qui reste fondant plusieurs jours sans effort.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de poudre d’amande

✅ 180 g de sucre en poudre (dont 1 sachet de sucre vanillé)

✅ 100 g de beurre doux fondu et tiédi

✅ 4 œufs moyens

Pourquoi la poudre d’amande donne un gâteau beaucoup plus moelleux que la farine

Dans ce gâteau aux amandes facile et rapide, la poudre d’amande remplace entièrement la farine : plus de gluten pour resserrer la mie. Les amandes, riches en gras et en fibres, absorbent le beurre et l’humidité des œufs, donnant une texture dense mais humide, fondante même le lendemain.

Pas-à-pas : comment réussir ce gâteau à la poudre d’amande du premier coup

Techniquement, ce gâteau à la poudre d’amande ultra moelleux (sans farine) se joue en quatre étapes seulement : on fouette, on ajoute le beurre, on incorpore les amandes, puis on surveille la cuisson pour garder le cœur très tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et chemiser un moule de 20 cm, préchauffer le four à 180 °C, fouetter œufs, sucre, sucre vanillé et une pincée de sel jusqu’à ce que le mélange pâlisse. Technique : Verser le beurre fondu mais tiède en filet en fouettant, puis ajouter la poudre d’amande et mélanger brièvement, juste assez pour obtenir une pâte homogène. Cuisson : Verser la pâte dans le moule, lisser et enfourner 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré et encore souple au centre. Finition : Laisser tiédir 10 minutes, démouler sur une grille, refroidir complètement, puis saupoudrer de sucre glace et, si souhaité, d’amandes effilées torréfiées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Prépa 10 min, cuisson 25–30 min 🔍 Le secret de l’expert Le moelleux vient surtout du mélange œufs-sucre bien fouetté et de la poudre d’amande, riche en gras, qui retient beurre et humidité à la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Torréfier la poudre d’amande 5 minutes à 150 °C, puis ajouter zeste de citron et un peu de fleur d’oranger dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Beurre trop chaud ou cuisson au-delà de 30 minutes : le gâteau aux amandes sèche et perd tout son fondant.

Variantes express : citron, fleur d’oranger, fruits de saison…

Ce gâteau aux amandes ultra moelleux se sert tiède, cœur tendre, ou froid avec un café ou un thé. On l’aromatise au zeste de citron ou d’orange, à la fleur d’oranger, et on l’accompagne de fraises ou d’abricots.

On reste ainsi sur un véritable gâteau aux amandes sans gluten, à la fois simple et très gourmand, qui fait oublier les gâteaux à la farine trop compacts dès la première bouchée.