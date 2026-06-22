Je faisais tous mes gâteaux à la farine : ce dessert sans gluten à 4 ingrédients les a tous détrônés
Vous en avez assez des gâteaux à la farine qui sèchent dès le lendemain ? Ce gâteau à la poudre d’amande, sans farine, promet un moelleux étonnant et durable.
Je faisais mes gâteaux à la farine depuis toujours : ce gâteau à la poudre d’amande est incomparablement moelleux
Dans le four, un parfum de beurre et d’amande envahit la cuisine ; la surface dorée se fend sous le couteau, laissant voir une mie serrée mais souple. Loin des gâteaux à la farine un peu secs que l’on connaît par cœur.
Ce moelleux aux amandes ne contient pourtant pas une once de farine : seulement des œufs, du sucre, du beurre et de la poudre d’amande. Un amandier, ou namandier, prêt en 10 minutes, qui reste fondant plusieurs jours sans effort.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de poudre d’amande
- ✅ 180 g de sucre en poudre (dont 1 sachet de sucre vanillé)
- ✅ 100 g de beurre doux fondu et tiédi
- ✅ 4 œufs moyens
Pourquoi la poudre d’amande donne un gâteau beaucoup plus moelleux que la farine
Dans ce gâteau aux amandes facile et rapide, la poudre d’amande remplace entièrement la farine : plus de gluten pour resserrer la mie. Les amandes, riches en gras et en fibres, absorbent le beurre et l’humidité des œufs, donnant une texture dense mais humide, fondante même le lendemain.
Pas-à-pas : comment réussir ce gâteau à la poudre d’amande du premier coup
Techniquement, ce gâteau à la poudre d’amande ultra moelleux (sans farine) se joue en quatre étapes seulement : on fouette, on ajoute le beurre, on incorpore les amandes, puis on surveille la cuisson pour garder le cœur très tendre.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer et chemiser un moule de 20 cm, préchauffer le four à 180 °C, fouetter œufs, sucre, sucre vanillé et une pincée de sel jusqu’à ce que le mélange pâlisse.
- Technique : Verser le beurre fondu mais tiède en filet en fouettant, puis ajouter la poudre d’amande et mélanger brièvement, juste assez pour obtenir une pâte homogène.
- Cuisson : Verser la pâte dans le moule, lisser et enfourner 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit doré et encore souple au centre.
- Finition : Laisser tiédir 10 minutes, démouler sur une grille, refroidir complètement, puis saupoudrer de sucre glace et, si souhaité, d’amandes effilées torréfiées.
Variantes express : citron, fleur d’oranger, fruits de saison…
Ce gâteau aux amandes ultra moelleux se sert tiède, cœur tendre, ou froid avec un café ou un thé. On l’aromatise au zeste de citron ou d’orange, à la fleur d’oranger, et on l’accompagne de fraises ou d’abricots.
On reste ainsi sur un véritable gâteau aux amandes sans gluten, à la fois simple et très gourmand, qui fait oublier les gâteaux à la farine trop compacts dès la première bouchée.
En bref
- 🥧 Ce gâteau à la poudre d’amande ultra moelleux, sans farine, remplace vos gâteaux à la farine jugés trop secs.
- 🍽️ La recette repose sur quelques ingrédients simples, une préparation rapide et une cuisson maîtrisée pour garder un cœur tendre et fondant.
- ✨ Astuces de chef, twist gourmand à base d’agrumes et geste interdit crucial promettent un gâteau aux amandes ultra moelleux qui surprend.
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