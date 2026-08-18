Salade de haricots verts : cette version en 3 textures fait un carton à table si vous évitez une erreur fatale

Fini la salade de haricots verts mollassonne : Sarah signe une version en 3 textures, pensée pour impressionner à la maison. Entre bain glacé, crème légère et dressage minute, cette entrée cache deux gestes clés qui changent tout.

Les haricots verts encore tièdes, la crème à l’ail qui embaume, une huile au persil qui brille sur l’assiette… Cette salade de haricots verts ne ressemble pas au petit accompagnement bâclé. Entre le croquant, le fondant et une note grillée, on comprend vite pourquoi tout le monde se ressert.

Le plus étonnant, c’est qu’aucun ingrédient n’est vraiment luxueux. Le secret tient au geste : cuire les haricots verts juste ce qu’il faut, les transformer en trois textures, puis les entourer d’une crème légère au lait fermenté. Une base simple, mais une salade de haricots verts façon restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de haricots verts frais + 1 grosse pomme de terre

✅ 60 g de beurre demi-sel + 3 à 4 filets d’anchois

✅ 400 g de crème liquide + 200 g de lait ribot

✅ 25 cl d’huile neutre, 1 botte de persil, jeunes pousses, ail, thym, sel, poivre

Salade de haricots verts : la version de Sarah que tout le monde me réclame à chaque repas

Pour quatre personnes, ce qui change tout dans cette salade de haricots verts croquants, c’est l’idée de Sarah : utiliser le même légume en base de purée chaude, en haricots grillés puis en tronçons glacés. On obtient un jeu de températures et de textures qui donne l’impression d’une entrée de chef pour moins de 3 € par personne.

Salade de haricots verts en 3 textures : la méthode de Sarah

Techniquement, tout repose sur trois points : un blanchiment chrono à 5 minutes dans l’eau bouillante salée, suivi d’un bain glacé ; un passage éclair au four à 230 °C pour concentrer le goût ; enfin, une crème mixée au lait ribot et aux anchois, à la fois douce, salée et acidulée. D’ailleurs, chaque élément peut être préparé séparément, puis assemblé juste avant de passer à table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Équeuter les haricots, les blanchir 5 minutes, les plonger aussitôt dans un grand bain glacé. Technique : Cuire la pomme de terre, mixer avec les haricots grillés et le beurre demi-sel jusqu’à purée lisse. Cuisson : Chauffer la crème avec ail et thym, infuser, mixer avec lait ribot et anchois, poivrer. Finition : Dresser la purée en cercle, ajouter haricots croquants, napper de crème, filer l’huile verte, ajouter les pousses.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 50 min 🔍 Le secret de l’expert Le contraste vient de la triple cuisson : haricots glacés, haricots grillés mixés en purée, et crème légère où le lait ribot et les anchois apportent relief et longueur. ✨ Le twist gourmand : A table, on ajoute pignons grillés, copeaux de parmesan et fines tranches de jambon cru. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Si l’on cuit plus de 5 minutes ou sans bain glacé, les haricots sortent mous, ternes et tristes.

Salade de haricots verts façon restaurant : dressage et variantes

On peut préparer la purée, la crème et l’huile verte quelques heures à l’avance, puis blanchir les haricots au dernier moment. Pour varier, on remplace les pousses par du basilic, ou la crème par un simple fromage blanc citronné.