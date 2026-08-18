Apéro : ce cheesecake salé basilic-tomates cerises bluffe tous les invités, à condition d’éviter ce geste fatal
Posé sur la table, ce cheesecake salé basilic tomates cerises ressemble à un vrai gâteau, base dorée et dôme rouge bien net. En quelques gestes sans cuisson, il promet un apéro frais, ultra graphique, qui ne s’effondre pas au démoulage.
On dirait un gâteau, mais c’est l’apéro : le cheesecake salé basilic-tomates cerises qui fait oublier les feuilletés
Posées sur le plateau, ces petites parts bien nettes ressemblent à un dessert. Base dorée, crème blanche, dôme de tomates rouges. On s’attend à du sucré, puis arrivent les parfums d’ail doux, de basilic et de parmesan.
En bouche, ce cheesecake salé basilic tomates cerises change l’apéro : plus de feuilletés tièdes, mais un faux gâteau frais, droit, qui se tient.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 100g de crackers salés + 50g de beurre fondu
- ✅ Crème : 200g de Philadelphia + 20g de parmesan râpé + 15g de basilic
- ✅ Tomates : 100g de tomates cerises + 1 gousse d’ail + huile d’olive, sel, poivre
- ✅ Matériel : 4 cercles de 8 cm, mixeur, poêle avec couvercle
Pourquoi ce cheesecake salé fait oublier les feuilletés
Sur un buffet, ce cheesecake salé apéritif attire aussitôt l’œil. Sa base biscuitée rappelle les crackers qu’on grignote, mais ici ils sont pressés, droits, prêts à être coupés comme un gâteau.
Au-dessus, une crème au basilic, très lisse, équilibre parmesan et fromage frais. Les tomates cerises rôties terminent le tout, juteuses mais concentrées, pour ce contraste croquant-fondant qu’on attend d’un vrai gâteau.
Pas-à-pas : réussir des mini-cheesecakes salés d’apéro qui se tiennent
On mixe les crackers avec le beurre fondu jusqu’à texture sable mouillé. On en garnit les cercles, on tasse surtout les bords, puis on glisse dix minutes au congélateur pour une base qui se tiendra au démoulage.
Ensuite, basilic, parmesan et huile d’olive passent au mixeur. On ajoute le Philadelphia et un peu de sel : la crème du cheesecake salé sans cuisson doit être lisse, facile à étaler sur la base bien froide.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer crackers et beurre, tasser dans les cercles, congeler.
- Technique : Mixer basilic, parmesan, huile, puis Philadelphia ; étaler, recongeler.
- Cuisson : Poêler les tomates cerises avec l’ail, sel, poivre ; refroidir.
- Finition : Démouler, napper de tomates égouttées, ajouter basilic frais, servir.
Variantes & idées de présentation pour l’apéro
Ces cheesecakes salés aux tomates cerises se préparent quelques heures avant et attendent au réfrigérateur. On les sert entiers, comme un mini cheesecake salé au basilic, ou coupés en deux sur un plateau à partager.
En bref
- 🍽️ Mini cheesecake salé basilic tomates cerises, servi bien frais à l’apéritif, joue l’illusion du gâteau tout en remplaçant les feuilletés classiques sur le buffet.
- 🧂 La base biscuitée aux crackers et beurre, puis la crème au Philadelphia, structurent ce cheesecake salé d’apéro pour qu’il reste net et facile à trancher.
- ✨ Tomates cerises rôties, prise au froid express et dressage façon pâtisserie transforment ce cheesecake salé sans cuisson en pièce maîtresse d’apéritif à tester absolument.
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