Apéro : ce cheesecake salé basilic-tomates cerises bluffe tous les invités, à condition d’éviter ce geste fatal

Posé sur la table, ce cheesecake salé basilic tomates cerises ressemble à un vrai gâteau, base dorée et dôme rouge bien net. En quelques gestes sans cuisson, il promet un apéro frais, ultra graphique, qui ne s’effondre pas au démoulage.

On dirait un gâteau, mais c’est l’apéro : le cheesecake salé basilic-tomates cerises qui fait oublier les feuilletés

Posées sur le plateau, ces petites parts bien nettes ressemblent à un dessert. Base dorée, crème blanche, dôme de tomates rouges. On s’attend à du sucré, puis arrivent les parfums d’ail doux, de basilic et de parmesan.

En bouche, ce cheesecake salé basilic tomates cerises change l’apéro : plus de feuilletés tièdes, mais un faux gâteau frais, droit, qui se tient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 100g de crackers salés + 50g de beurre fondu

✅ Crème : 200g de Philadelphia + 20g de parmesan râpé + 15g de basilic

✅ Tomates : 100g de tomates cerises + 1 gousse d’ail + huile d’olive, sel, poivre

✅ Matériel : 4 cercles de 8 cm, mixeur, poêle avec couvercle

Pourquoi ce cheesecake salé fait oublier les feuilletés

Sur un buffet, ce cheesecake salé apéritif attire aussitôt l’œil. Sa base biscuitée rappelle les crackers qu’on grignote, mais ici ils sont pressés, droits, prêts à être coupés comme un gâteau.

Au-dessus, une crème au basilic, très lisse, équilibre parmesan et fromage frais. Les tomates cerises rôties terminent le tout, juteuses mais concentrées, pour ce contraste croquant-fondant qu’on attend d’un vrai gâteau.

Pas-à-pas : réussir des mini-cheesecakes salés d’apéro qui se tiennent

On mixe les crackers avec le beurre fondu jusqu’à texture sable mouillé. On en garnit les cercles, on tasse surtout les bords, puis on glisse dix minutes au congélateur pour une base qui se tiendra au démoulage.

Ensuite, basilic, parmesan et huile d’olive passent au mixeur. On ajoute le Philadelphia et un peu de sel : la crème du cheesecake salé sans cuisson doit être lisse, facile à étaler sur la base bien froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer crackers et beurre, tasser dans les cercles, congeler. Technique : Mixer basilic, parmesan, huile, puis Philadelphia ; étaler, recongeler. Cuisson : Poêler les tomates cerises avec l’ail, sel, poivre ; refroidir. Finition : Démouler, napper de tomates égouttées, ajouter basilic frais, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La graisse du beurre enrobe les miettes de crackers puis fige au froid ; la base devient solide. Dans la crème, fromage frais, huile d’olive et parmesan émulsionnent pour rester fermes tout en fondant en bouche. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron dans la crème réveille le basilic ; quelques pignons ou amandes grillés sur le dessus renforcent le contraste croquant-fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tomates brûlantes ou trop juteuses sur la crème ? Geste fatal : elles la font couler et détrempent la base. Toujours laisser refroidir et égoutter légèrement.

Variantes & idées de présentation pour l’apéro

Ces cheesecakes salés aux tomates cerises se préparent quelques heures avant et attendent au réfrigérateur. On les sert entiers, comme un mini cheesecake salé au basilic, ou coupés en deux sur un plateau à partager.