Si vous jetez vos restes de riz au lait, vous passez à côté de cette glace de chef incroyable

Ces restes de riz au lait que l’on jette après deux jours cachent en réalité une base rêvée pour un dessert glacé digne d’un glacier. Un soir de flemme a suffi pour révéler cette astuce anti-gaspi ultra crémeuse.

Je jetais mes restes de riz au lait au bout de deux jours : le soir où je les ai passés au mixeur avant le congélateur, j’ai compris ce que je gâchais depuis des années

Au fond du frigo, ce bol de riz au lait épaissi, un peu triste, finit souvent à la poubelle. Odeur de vanille, surface figée, grains collés entre eux ; on se dit qu’il a dépassé son heure de gloire.

Un soir de flemme, au lieu de refaire une casserole, on verse ces restes dans le mixeur avec un peu de crème, direction congélateur. Le lendemain, surprise : une glace dense, lisse, façon pâtissier. Ce que l’on croyait perdu devient alors la base d’un dessert bluffant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de restes de riz au lait bien froid

✅ 200 à 250 ml de crème liquide entière (30 % MG)

✅ 1/2 gousse de vanille ou 1 c. à café d’extrait

✅ 1 pincée de sel fin + 20 g de sucre si besoin

Vos restes de riz au lait sont une base de glace idéale (et vous ne le saviez pas)

Dans beaucoup de cuisines, les restes de riz au lait partent au bout de deux jours, parce que la texture devient collante, presque gélatineuse. En réalité, ce riz au lait « raté » est surchargé en amidon, donc parfait pour piéger l’humidité et servir de base à une glace maison.

C’est un concentré d’amidon, de sucre et de matière grasse, exactement ce que dosent les artisans pour leurs glaces. En version cuisine anti-gaspillage, on respecte simplement une règle : congeler ce dessert transformé avant 48 h de frigo.

Pourquoi ça marche : amidon, sucre et crème font le travail d’un glacier

Dans une glace maison ratée, la sensation sableuse vient des gros cristaux issus de l’eau libre. Ici, l’amidon du riz emprisonne cette eau et limite la cristallisation de la glace. Le sucre abaisse le point de congélation, tandis que la crème entière apporte assez de matière grasse pour une texture onctueuse et nappante.

Avec une sorbetière, le turbinage apporte du foisonnement, donc plus de légèreté. Sans turbine à glace, on imite ce mouvement par un brassage manuel régulier. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si les laboratoires qui évaluent les robots cuiseurs testent systématiquement le riz au lait et les soupes veloutées : ce sont d’excellents juges de texture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Vérifier un reste de riz au lait épais, bien froid, gardé 48 h max. Technique : Mixer avec la crème entière, la vanille et le sel jusqu’à texture nappante. Cuisson : Verser en couche fine dans un plat ; congeler ou turbiner en sorbetière. Finition : Brasser toutes les 30 min pendant 3 h sans sorbetière, puis servir bien souple.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3 h 20 🔍 Le secret de l’expert L’amidon déjà gélifié du riz au lait capte l’eau et freine la formation de gros cristaux. La crème entière apporte la matière grasse qui enrobe le mélange, tandis que le sucre déjà présent abaisse le point de congélation : la glace reste ferme mais facile à cuiller. ✨ Le twist gourmand : Marbrer la glace avant la dernière heure de congélation avec un filet de caramel au beurre salé ou un coulis de fruits très acide. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un riz au lait encore tiède avec de la crème allégée, verser en épaisse couche et oublier de brasser : on obtient un bloc glacé, dur et cristallisé.

Conservation, dressage et variantes autour du riz au lait glacé

On congèle les restes de riz au lait transformés au plus tard 48 h après cuisson, puis on garde la glace environ un mois pour une texture parfaite, dans un bac bien fermé. En version zéro déchet futée, on peut aussi couler la préparation dans des moules à esquimaux ou un bac à glaçons.

Au moment du dressage, on sert en boules, avec éclats de biscuits, zeste de citron ou fruits rouges pour réveiller la douceur lactée. Les très gros restes peuvent être partagés : une partie en glace, l’autre recyclée en gâteau de riz ou en petits flans, pour un dessert de famille complet sans gaspillage.