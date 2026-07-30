Canicule : oubliez le riz au lait à la française, ce dessert glacé espagnol sans sorbetière va tout changer cet été

Quand le riz au lait tiède plombe les soirées d’été, les Espagnols sortent leur version glacée cannelle-citron, légère et parfumée. Quel geste simple la rend si crémeuse sans sorbetière ?

Le parfum de lait chaud et de sucre qui s’échappe d’une casserole de riz au lait, on l’adore… en hiver. Mais quand le thermomètre grimpe, cette cuillère tiède colle au palais et alourdit la fin de repas. On a envie de fraîcheur, d’un dessert qui fasse oublier la chaleur.

De l’autre côté des Pyrénées, on sert la même base en version givrée : un arroz con leche glacé, cannelle et citron en tête, qui arrive à table comme une brise. Même crémeux, plus léger, prêt à sortir du congélateur au moment du café. Le geste espagnol qui change tout se joue dans la casserole… et encore plus dans le congélateur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de riz rond spécial dessert

✅ 1 l de lait entier et 120 g de sucre en poudre

✅ 1 bâton de cannelle, 1 pincée de sel, zeste fin d’1 citron

✅ 1 jaune d’œuf (optionnel) et 1 c. à café de cannelle en poudre

Pourquoi le riz au lait à la française ne passe plus quand il fait 30 °C

Le riz au lait à la française se savoure souvent tiède, très sucré, parfois enrichi de crème. En plein été, cette générosité tourne vite à la lourdeur. La version espagnole garde les mêmes codes réconfortants, mais joue l’équilibre. Le riz rond dessert relâche assez d’amidon pour épaissir naturellement, le lait entier apporte le gras de la future texture glacée, tandis que cannelle et citron allongent la finale, plus fraîche. On tient là la base d’un riz au lait glacé à l’espagnole.

Pas-à-pas : comment transformer votre riz au lait en dessert glacé sans sorbetière

Pour passer du bol régressif à un dessert glacé sans sorbetière, tout se joue sur le temps. Temps de cuisson pour un riz fondant ; temps de refroidissement, puis de congélation, où l’on gratte et mélange comme un granité crémeux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le riz puis le mettre avec lait, sucre, sel, cannelle et zeste dans une casserole. Technique : Porter à frémissement, baisser et cuire 35 à 45 minutes en remuant souvent, jusqu’à riz fondant et crème nappante. Cuisson : Hors du feu, détendre le jaune avec une louche de riz chaud, reverser, mélanger, retirer la cannelle, laisser tiédir. Finition : Refroidir au réfrigérateur 4 heures, puis congeler en couche fine en grattant toutes les 30 à 40 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le riz rond libère beaucoup d’amidon : il piège l’eau du lait, surtout entier, et freine la formation de glace. Avec le grattage régulier, la texture reste étonnamment crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Servir en mini-verrines avec yaourt grec, amandes grillées et zeste très fin de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Geste à éviter : congeler la préparation tiède, sans phase au réfrigérateur ni mélange, qui la transforme en bloc.

Twists gourmands et conservation de votre arroz con leche glacé

Ce riz au lait glacé se garde 3 à 4 jours au congélateur. On le sort 10 minutes avant, on le gratte, puis on le sert simplement saupoudré de cannelle. Pour un effet tapas sucré, on ajoute quelques éclats d’amandes ou un filet de miel au dernier moment.