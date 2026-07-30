Fini les feuilletés surgelés : ces samoussas chèvre-miel croustillants bluffent avec 3 ingrédients du placard

En 25 minutes, ces samoussas chèvre miel transforment un simple apéro en plateau croustillant qui s’engloutit sans réfléchir. Avec trois ingrédients clés et un geste d’expert, vos bricks ne ramollissent plus.

L’odeur arrive avant l’assiette : un parfum de miel chaud, de fromage de chèvre qui commence à filer, et ce croustillant sec qu’on entend dès qu’on casse le premier triangle. Rien à voir avec les feuilletés surgelés un peu lourds qui ramollissent sur la table.

Ici, les feuilles de brick dorent en quelques minutes, la garniture reste fondante et sucrée-salée, et on prépare tout ça avec trois fois rien du placard. Juste le temps de préchauffer le four, et l’apéro est déjà en train de changer de niveau…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick rondes (pour 16 samoussas)

✅ 200 g de fromage de chèvre + 45 g de miel liquide

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive ou 40 g de beurre fondu, sel, poivre

✅ Tomates séchées, herbes, pignons/noix, zeste de citron, sésame, 1 œuf (facultatif)

Fini les feuilletés surgelés : pourquoi ces samoussas chèvre-miel croustillants changent l’apéro

Avec ces samoussas chèvre miel, on passe d’un apéritif standard à des bouchées qui se mangent sans réfléchir. La feuille de brick devient une coque ultra fine, dorée, presque caramélisée par le miel ; à l’intérieur, le chèvre reste crémeux, relevé par les herbes et les tomates séchées.

On mise sur une liste courte d’ingrédients, mais très aromatiques. Résultat : des triangles dorés qui sortent du four en 10 minutes, se servent du bout des doigts et font oublier les boîtes du congélateur dès la première fournée.

Pliage express des feuilles de brick : la recette facile en triangles parfaits

La clé, c’est une farce épaisse, peu aqueuse, et un pliage serré. On garnit peu, on badigeonne bien, puis on choisit sa cuisson : four pour la régularité, poêle pour un croustillant encore plus marqué.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser le chèvre à la fourchette, mélanger avec le miel, les tomates séchées en dés, les herbes, les pignons ou noix, le zeste ; poivrer et saler légèrement. Technique : Couper chaque feuille de brick en deux, garder sous un torchon, plier une demi-feuille en bande, déposer 1 c. à soupe rase de farce, puis plier en triangles serrés. Cuisson : Badigeonner chaque samoussa de beurre ou d’huile, cuire au four à 200 °C pendant 10 à 12 min en les retournant, ou à la poêle 2 à 3 min par face dans un fond d’huile. Finition : Égoutter sur une grille, parsemer de graines de sésame et, si on aime, d’un léger filet de miel juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Bricks bien badigeonnées et four très chaud à 200 °C : l’humidité s’évapore vite, la pâte se rigidifie et reste craquante. La farce, dense et peu aqueuse, limite l’effet “mou”. Posés sur une grille dès la sortie du four, les triangles gardent leur texture plus longtemps à l’apéro. ✨ Le twist gourmand : Ajouter tomates séchées, pignons légèrement toastés et zeste de citron dans la farce, puis finir avec un filet de miel et quelques graines de sésame à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir les samoussas encore chauds ou trop les garnir : la vapeur ramollit les feuilles de brick et le chèvre finit par s’échapper.

Variantes minute & idées d’accompagnement pour un apéro qui croustille longtemps

On peut préparer les samoussas à l’avance, les garder crus au frais quelques heures, puis les cuire au dernier moment. Pour les réchauffer, quelques minutes à 180 °C sur grille suffisent, sans les superposer.

Version plus salée, on réduit le miel et on insiste sur les noix et le thym. Plus douce, on choisit un chèvre frais et un miel très parfumé, avec un zeste de citron. À côté, une salade de roquette et tomates cerises ou quelques quartiers de melon prolongent le jeu sucré-salé autour de ces bouchées croustillantes.