Ce fromage de chèvre 5 min au four avec du miel : l'apéro express dont tout le monde redemande

Un soir de semaine, une simple bûche de chèvre miel-noix passée 5 minutes au four a mis toute la famille d'accord. Comment ce trio fondant-croquant s'impose en apéro express ?

J’ai versé du miel sur une bûche de chèvre et l’ai passée 5 minutes au four : moins d’une heure plus tard, toute la famille en redemandait

Sur la table, la bûche de chèvre encore tiède embaume : odeur lactée, miel chaud, noix toastées. La croûte se ride, le cœur tremble. On pose le plat, part chercher le pain ; déjà les fourchettes se tendent.

Trois ingrédients, cinq minutes de four, et ce chèvre chaud a calmé toute la table. On est sur une recette express fromage de chèvre, qui repose sur de bons produits et un temps de cuisson précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 bûche de chèvre (180 à 200 g)

✅ 30 à 40 g de miel liquide (2 à 3 c. à soupe)

(2 à 3 c. à soupe) ✅ 30 g de cerneaux de noix (ou noix de pécan)

✅ 4 à 6 tranches de pain de campagne ou baguette

Pourquoi cette bûche de chèvre miel-noix fait l’unanimité en 5 minutes

Derrière cette assiette minute, il y a une équation courte : chèvre miel noix. La bûche fond et apporte une acidité douce, le miel arrondit avec une note sucrée, les cerneaux amènent le croquant qui fait que l’on revient piocher dans le plat.

Ce chèvre chaud au four joue sur les contrastes : sous le mode grill, le miel caramélise en fine croûte tandis que le cœur reste coulant ; chaque bouchée mêle chaud, sucré et salé.

Recette pas à pas : bûche de chèvre miel au four

Pour reproduire cette bûche de chèvre miel au four, une entrée chèvre miel rapide, on garde la bûche entière et on joue sur deux temps : 5 minutes sous le grill pour l’effet waouh, ou 10 à 15 minutes à 180 °C en chaleur tournante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Poser la bûche entière, sortie du frigo, dans un petit plat allant au four. Technique : Napper la surface d’un filet régulier de miel, puis parsemer généreusement de cerneaux de noix grossièrement concassés. Cuisson : Enfourner à mi-hauteur ; cuire 5 minutes en mode grill pour une croûte dorée, ou 10 à 15 minutes à 180 °C sans grill. Finition : Laisser reposer 1 minute hors du four pour que le fromage se stabilise, puis servir aussitôt avec pain grillé et salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le tour de main tient au contraste : le miel forme une fine pellicule caramélisée pendant que l’intérieur du chèvre reste très souple. ✨ Le twist gourmand : Une pincée de thym ou de romarin avant cuisson, puis un filet de miel cru et un voile de piment à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas trancher la bûche, ni la laisser plus de 6 minutes sous le grill, sinon miel brûlé et chèvre sec.

Variantes rapides et quoi faire des restes

En version apéro, on sert la bûche rôtie sur des tartines grillées ; le lendemain, les restes font merveille dans une salade tiède.