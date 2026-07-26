Barbecue : ces 3 accompagnements faciles qui font oublier la viande et bluffent tous vos invités cet été

Cet été, la star du barbecue n’est plus la merguez mais l’accompagnement barbecue, pensé pour plaire autant aux gourmands qu’aux invités plus légers. Trois recettes ultra grillées promettent de faire oublier les chips et de bousculer vos habitudes sans frustrer les carnivores.

La chaleur de la braise, le jus qui grésille, les herbes qui parfument l’air. Autour du barbecue, on guette la viande… mais ce dont tout le monde parle vraiment, ce sont les assiettes qui passent et repassent.

Quand les mêmes chips et salades fades tournent en boucle, le repas perd son charme. La bonne nouvelle, c’est qu’un accompagnement barbecue pensé peut voler la vedette aux merguez ; reste à choisir les bons candidats pour la grille.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pastèque grillée : 1 pastèque (1,5 kg), huile d’olive, sel, poivre noir.

✅ Pour le maïs au beurre d’herbes : 4 épis de maïs, 60 g de beurre, ail, herbes, citron, parmesan.

✅ Pour les aubergines fumées : 2 aubergines, ail, jus de citron, 3 c. à s. d’huile d’olive.

✅ Assaisonnement commun : sel fin, poivre noir, herbes fraîches au choix pour le service.

Pourquoi les accompagnements font (vraiment) le barbecue

En été, on a envie de partager, pas de s’alourdir. D’ailleurs, les repères nutritionnels conseillent de limiter la viande rouge à environ 500 g par semaine et de remplir les deux tiers de l’assiette avec des végétaux. Miser sur trois accompagnements grillés change alors tout : fraîcheur de la pastèque, gourmandise du maïs au beurre d’herbes, aubergines fumées qui tiennent presque lieu de plat.

Trois accompagnements barbecue à enchaîner sur la grille

Côté organisation, on s’appuie sur la braise moyenne : grille un peu surélevée, pas de flammes directes. On profite du temps d’allumage pour sortir le beurre, laver la pastèque, préparer les épis de maïs et piquer les aubergines entières. Ensuite, on enchaîne malin : pastèque éclair (2 minutes par face), maïs précuit 8 à 10 minutes à l’eau, puis aubergines oubliées sur la grille jusqu’à peau noire et chair ultra tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Allumer la braise ; régler la grille en hauteur. Sortir le beurre, laver pastèque, maïs et aubergines. Technique : Couper la pastèque en tranches épaisses, les huiler légèrement. Précuire les épis de maïs 8 à 10 minutes. Cuisson : Griller la pastèque 2 minutes par face. Égoutter le maïs, le griller en le tournant jusqu’à belles marques. Finition : Cuire les aubergines entières jusqu’à peau noire ; récupérer la pulpe, écraser avec ail, citron, huile, assaisonner et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le trio fonctionne grâce aux contrastes : cuisson brève pour caraméliser pastèque et maïs, cuisson lente des aubergines sous la peau, citron et huile qui équilibrent le tout. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter feta et menthe sur la pastèque tiède. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez jamais flamme directe carboniser fruits, maïs ou aubergines sur la grille.

Conservation, dressage et variantes autour de la grille

Les aubergines écrasées se gardent une journée au frais dans une boîte hermétique ; on les remet à température avec un filet d’huile. La pastèque se sert tiède, le maïs dès la sortie du feu, dans de grands plats avec une pince de service.