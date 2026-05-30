Dimanche pluvieux : ce gâteau de riz de grand-mère, indémodable, cache un geste interdit pour rester fondant

Quand le ciel se charge de gris, ce gâteau de riz fondant, doré au caramel, réunit toute la famille autour de la table. En quelques gestes précis, la recette transforme un dimanche pluvieux en véritable goûter de fête.

Quand la pluie tambourine aux vitres, la maison semble retenir son souffle. Dans la casserole, le lait entier frémit, les petits grains de riz rond gonflent, la vanille parfume la cuisine et rappelle ces desserts d’enfance servis bien sages dans des assiettes fleuries.

Dans bien des familles, ce gâteau de riz fondant revient chaque génération, toujours cuit dans le même moule, toujours nappé d’un caramel ambré qui claque sous la cuillère. Un dimanche gris, quelques ingrédients du placard… et l’après-midi prend des allures de goûter de fête. Reste à maîtriser les gestes qui évitent le bloc compact et donnent ce cœur moelleux qu’on réclame encore le lundi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base du gâteau : 200 g de riz rond, 1 l de lait entier, 120 g de sucre roux, 3 œufs, 30 g de beurre, 1 gousse de vanille

✅ Parfum : 30 ml de rhum ambré (optionnel) ou 1 c. à soupe de fleur d’oranger

✅ Caramel : 100 g de sucre + 1/2 verre d’eau (env. 50 ml)

✅ Pour le moule et les variantes : beurre pour graisser, raisins secs, noix de coco râpée, pépites de chocolat

Le gâteau de riz qui traverse les générations

Ce gâteau de riz au lait a tout du dessert de cantine, mais en version maison, généreuse et réconfortante. Le riz rond, cuit doucement dans le lait entier, donne une texture ferme mais tendre, que la vanille et un trait de rhum ou de fleur d’oranger rendent presque chic. On tient là une vraie recette de gâteau de riz de grand-mère, simple, économique, qui s’adapte aux envies sans perdre son âme.

La méthode inratable pour un gâteau de riz fondant et bien tenu

La clé de cette recette de gâteau de riz tient en trois temps : blanchir le riz pour éviter l’effet pâteux, le laisser gonfler longuement dans le lait vanillé à feu doux, puis enrichir hors du feu avec œufs et beurre avant le passage au four. On passe ainsi d’un riz au lait crémeux à un vrai gâteau de riz à la vanille qui se tranche sans s’effriter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir le riz 3 à 4 min dans l’eau bouillante, égoutter, puis le remettre avec le lait, le sucre roux et la gousse de vanille fendue. Technique : Porter à ébullition 2 min, baisser le feu et cuire 15 à 20 min en remuant jusqu’à ce que le lait affleure ; laisser tiédir puis incorporer œufs, beurre fondu et parfum. Cuisson : Verser dans un moule étroit bien beurré et enfourner 30 min à 180 °C, jusqu’à ce que le dessus soit pris et doré. Finition : Laisser reposer 5 min, démouler, préparer un caramel ambré avec le sucre et l’eau, napper puis laisser refroidir tiède ou complètement au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ~25 min + 50 min + 3 h 🔍 Le secret de l’expert Blanchir le riz rond enlève l’excès d’amidon de surface ; la cuisson longue à feu doux dans beaucoup de lait entier enrobe chaque grain. En ajoutant les œufs et le beurre quand le riz est seulement tiède, on obtient une crème liée qui prend au four sans sécher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter dans le riz au lait tiède 40 g de raisins secs réhydratés et 2 c. à soupe de noix de coco, puis servir chaque part avec un filet de caramel et quelques fruits de saison pour un gâteau de riz crousti-fondant de goûter de fête. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir fort jusqu’à presque évaporation du lait ou verser le mélange d’œufs sur un riz brûlant ; on se retrouve avec un bloc sec et des œufs coagulés par endroits.

Servir, conserver et varier ce gâteau de riz du dimanche

Tiède, le cœur reste souple, le caramel de ce gâteau de riz nappé de caramel se mêle à la surface et fait une vraie ambiance “retour de four”. Froid, après 3 heures au réfrigérateur, la tranche est nette, le parfum de vanille ressort et on obtient un dessert d’enfance très rétro.

On garde le gâteau 2 à 3 jours au frais, bien filmé. Pour réchauffer une part sans la dessécher, passage bref au four doux ou quelques secondes au micro-ondes. À table, une cuillerée de crème anglaise, un nuage de chantilly ou quelques fruits frais suffisent à transformer ce classique du dimanche pluvieux en goûter de fête, que chacun choisit… tiède ou bien frais.