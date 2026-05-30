Dimanche pluvieux : ce gâteau de riz de grand-mère, indémodable, cache un geste interdit pour rester fondant
Quand le ciel se charge de gris, ce gâteau de riz fondant, doré au caramel, réunit toute la famille autour de la table. En quelques gestes précis, la recette transforme un dimanche pluvieux en véritable goûter de fête.
Quand la pluie tambourine aux vitres, la maison semble retenir son souffle. Dans la casserole, le lait entier frémit, les petits grains de riz rond gonflent, la vanille parfume la cuisine et rappelle ces desserts d’enfance servis bien sages dans des assiettes fleuries.
Dans bien des familles, ce gâteau de riz fondant revient chaque génération, toujours cuit dans le même moule, toujours nappé d’un caramel ambré qui claque sous la cuillère. Un dimanche gris, quelques ingrédients du placard… et l’après-midi prend des allures de goûter de fête. Reste à maîtriser les gestes qui évitent le bloc compact et donnent ce cœur moelleux qu’on réclame encore le lundi.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base du gâteau : 200 g de riz rond, 1 l de lait entier, 120 g de sucre roux, 3 œufs, 30 g de beurre, 1 gousse de vanille
- ✅ Parfum : 30 ml de rhum ambré (optionnel) ou 1 c. à soupe de fleur d’oranger
- ✅ Caramel : 100 g de sucre + 1/2 verre d’eau (env. 50 ml)
- ✅ Pour le moule et les variantes : beurre pour graisser, raisins secs, noix de coco râpée, pépites de chocolat
Le gâteau de riz qui traverse les générations
Ce gâteau de riz au lait a tout du dessert de cantine, mais en version maison, généreuse et réconfortante. Le riz rond, cuit doucement dans le lait entier, donne une texture ferme mais tendre, que la vanille et un trait de rhum ou de fleur d’oranger rendent presque chic. On tient là une vraie recette de gâteau de riz de grand-mère, simple, économique, qui s’adapte aux envies sans perdre son âme.
La méthode inratable pour un gâteau de riz fondant et bien tenu
La clé de cette recette de gâteau de riz tient en trois temps : blanchir le riz pour éviter l’effet pâteux, le laisser gonfler longuement dans le lait vanillé à feu doux, puis enrichir hors du feu avec œufs et beurre avant le passage au four. On passe ainsi d’un riz au lait crémeux à un vrai gâteau de riz à la vanille qui se tranche sans s’effriter.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Blanchir le riz 3 à 4 min dans l’eau bouillante, égoutter, puis le remettre avec le lait, le sucre roux et la gousse de vanille fendue.
- Technique : Porter à ébullition 2 min, baisser le feu et cuire 15 à 20 min en remuant jusqu’à ce que le lait affleure ; laisser tiédir puis incorporer œufs, beurre fondu et parfum.
- Cuisson : Verser dans un moule étroit bien beurré et enfourner 30 min à 180 °C, jusqu’à ce que le dessus soit pris et doré.
- Finition : Laisser reposer 5 min, démouler, préparer un caramel ambré avec le sucre et l’eau, napper puis laisser refroidir tiède ou complètement au frais.
Servir, conserver et varier ce gâteau de riz du dimanche
Tiède, le cœur reste souple, le caramel de ce gâteau de riz nappé de caramel se mêle à la surface et fait une vraie ambiance “retour de four”. Froid, après 3 heures au réfrigérateur, la tranche est nette, le parfum de vanille ressort et on obtient un dessert d’enfance très rétro.
On garde le gâteau 2 à 3 jours au frais, bien filmé. Pour réchauffer une part sans la dessécher, passage bref au four doux ou quelques secondes au micro-ondes. À table, une cuillerée de crème anglaise, un nuage de chantilly ou quelques fruits frais suffisent à transformer ce classique du dimanche pluvieux en goûter de fête, que chacun choisit… tiède ou bien frais.
En bref
- 🍚 Par temps de pluie, ce gâteau de riz fondant à la vanille et au caramel devient le dessert réconfortant et économique qui rassemble générations.
- 🧑🍳 Une méthode pas à pas détaille la cuisson douce du riz au lait, l’ajout gourmand d’œufs et de beurre, puis la finition au four.
- 🍰 Astuces de service, temps de repos et variantes coco, chocolat ou raisins transforment ce gâteau de riz fondant en gourmandise star du dimanche.
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