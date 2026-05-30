Apéro : ne préparez plus rien sans cette entrée concombre-cacahuète qui fait taire toute la table

À l’apéro, cette salade de concombre croquant à la sauce cacahuète fait soudain baisser le volume des conversations. En quelques gestes précis, elle passe d’entrée simple à bouchée addictive.

Sur la table encore tiède de soleil, un plat vert arrive, brillant de citron vert et de sauce dorée, dense comme un caramel salé. Les verres s’arrêtent en plein vol, les regards se tournent vers cette assiette qui sent le piment et l’agrume.

À la première bouchée, le concombre craque, la cacahuète pique, et tout le monde se tait pour mâcher, concentré. Cette salade de concombre sauce cacahuète devient alors l’entrée fraîche concombre cacahuète de l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de concombres (2 pièces moyennes), 8 g de sel fin, 5 g de gros sel facultatif.

✅ 80 g de beurre de cacahuète lisse, 30 ml de sauce soja salée.

✅ 45 ml de jus de citron vert + zeste d’1 fruit, 1 gousse d’ail, 2 g de piment en flocons ou en poudre, 45 à 60 ml d’eau très chaude.

✅ 5 à 10 g de sucre ou miel, 5 ml d’huile de sésame toastée, 25 g de cacahuètes grillées, coriandre et graines de sésame.

Pourquoi ce duo concombre croquant & sauce cacahuète fait autant d’effet

Ce qui bluffe, c’est le contraste : concombre glacé, très croquant, contre sauce cacahuète nappante, salée par la sauce soja et réveillée par le citron vert. Avec environ sept parts de concombre pour une de sauce, cette salade de concombre croquant sauce cacahuète pimentée devient vite addictive.

Étape 1 : le secret d’un concombre ultra croquant (tranché ou écrasé)

Pour garder le concombre ultra croquant, on commence par un salage-dégorgeage léger, qu’il soit tranché finement ou écrasé en gros éclats. Dix minutes de repos, puis un égouttage sans écraser, suffisent à éliminer l’eau en trop.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les concombres, les trancher ou les écraser, ajouter le sel et laisser reposer 10 minutes. Technique : Égoutter sans presser, puis fouetter beurre de cacahuète, sauce soja, citron, ail, piment et eau chaude. Cuisson : Laisser la sauce se poser une minute pour que les saveurs se fondent. Finition : Mélanger le concombre à la sauce juste avant de servir, ajouter coriandre, cacahuètes, sésame et zeste.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps < 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’excès d’eau du concombre sans détendre la chair, ce qui renforce le croquant. L’eau très chaude crée avec soja et citron une sauce cacahuète lisse qui enrobe chaque morceau. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter un peu de gingembre frais râpé et une touche de miel pour une version plus vive et légèrement sucrée-salée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas assembler trop tôt : au bout d’une heure, la salade de concombre sauce cacahuète rend de l’eau, la sauce glisse au fond et le croquant disparaît.

Étape 4 : finitions de chef et idées d’accompagnements

Pour un service façon amuse-bouche de printemps, on dresse cette salade de concombre à la sauce soja et cacahuètes dans un grand plat ou en petits bols. Cacahuètes grillées, coriandre, graines de sésame et zeste de citron vert se posent au dernier moment, tout comme la sauce, conservée à part au frais.