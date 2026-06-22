Cheesecake aux fraises sans cuisson : cette crème onctueuse prête le temps d’un café s’effondre si vous faites ce geste

En 20 minutes, ce cheesecake aux fraises sans cuisson promet une base qui croque et une crème onctueuse qui ne s’affaisse pas. Reste à connaître le geste clé qui change tout au moment du fouet.

Le café coule, la vapeur s’élève, et une odeur de torréfaction réchauffe la pièce. Juste à côté, le croquant des biscuits que l’on écrase, le beurre qui fond, le fromage frais qui attend : tout est prêt pour un cheesecake aux fraises sans cuisson ultra rapide.

En quelques minutes, on assemble une crème onctueuse qui se tiendra sous les fraises, sans four ni gélatine. La promesse : un dessert bien frais, à la coupe nette, pendant que la cafetière termine son bruit de fond rassurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de biscuits (spéculoos ou petits-beurre) + 90 g de beurre doux fondu

✅ Crème : 400 g de fromage frais + 200 g de crème liquide entière bien froide

✅ Sucre & parfums : 80 g de sucre glace, 1 citron, 1 c. à café de vanille

✅ Finition : 500 g de fraises, 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à soupe de confiture pour le nappage

Le cheesecake aux fraises qui se prépare pendant que le café coule

Ici, tout se joue sur le contraste : une base biscuitée bien tassée, une couche crémeuse légère, puis une pluie de fraises brillantes. On parle d’un cheesecake aux fraises facile, où chaque bouchée alterne croustillant, fraîcheur et douceur citronnée.

Ce dessert frais sans four fonctionne pour un brunch, un goûter improvisé ou un dîner d’été. On mélange, on verse, on glisse au réfrigérateur, et le temps de repos transforme la préparation en cheesecake froid aux fraises, bien net à la découpe.

La crème onctueuse qui tient sans gélatine

Pour une texture qui fond en bouche mais se tient, on détend le fromage frais à température ambiante avec le sucre glace, le citron et la vanille. Le sucre glace se fond sans grains et donne une surface lisse, presque satinée.

Ensuite, la clé tient dans la crème liquide entière montée en chantilly souple. Une crème très froide, fouettée jusqu’au bec d’oiseau, puis incorporée à la maryse en mouvements enveloppants : on garde l’air emprisonné, on gagne en volume, sans alourdir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réduire les biscuits en poudre fine, les mélanger au beurre fondu, puis tasser fermement au fond d’un moule à charnière de 20 cm chemisé ; placer au frais. Technique : Fouetter le fromage frais avec sucre glace, citron et vanille jusqu’à crème lisse, monter la crème en chantilly et l’incorporer délicatement. Cuisson : Verser la crème sur la base bien froide, lisser la surface, couvrir et laisser prendre au réfrigérateur au moins 4 heures. Finition : Juste avant de servir, couper les fraises, éventuellement sucrer, les déposer sur le dessus et, si souhaité, napper d’un voile de confiture tiédie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15–20 min 🔍 Le secret de l’expert La tenue vient du foisonnement de la crème entière et du fromage bien détendu : les bulles d’air sont piégées, puis la matière grasse se fige au froid. Résultat, une crème légère mais stable, sans gélatine, qui se tranche proprement. ✨ Le twist gourmand : Faire mariner les fraises 10 minutes avec un peu de sucre et de jus de citron, ou servir chaque part avec un petit verre de coulis de fraises maison. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une crème légère ou tiède, ou réduire le temps de repos : la chantilly ne tient pas, la crème coule et la base finit par se casser.

Conservation, dressage et variantes express du cheesecake aux fraises sans cuisson

Ce cheesecake aux fraises sans gélatine se déguste bien froid, après au moins 4 heures de repos, voire une nuit pour une coupe parfaite. On le garde au frais jusqu’à 48 heures, bien couvert, et on ajoute les fraises seulement au dernier moment.

Pour varier, on peut jouer sur les biscuits, plus épicés ou plus doux, ou servir la crème en verrines surmontées de fraises pour une version encore plus rapide. Même principe, même fraîcheur ; juste un dressage plus décontracté, parfait pour l’été.