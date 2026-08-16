Cette crème froide aux herbes a mis K.-O. mes pommes de terre au barbecue (et personne ne s'y attendait)

Un dimanche autour du barbecue, de simples pommes de terre en braises ont soudain changé de rôle. En cause, une crème à la ciboulette glacée qui a fait taire la table.

On a tous reposé nos fourchettes au même moment : cette crème à la ciboulette a mis K.-O. mes pommes de terre du dimanche

Une odeur de braise, des pommes de terre qui éclatent sous la fourchette, la vapeur qui s’échappe de la papillote en aluminium. Sur la table, une simple coupelle de crème vert pâle, tachetée de ciboulette, attend son heure pendant que le barbecue ronronne.

Et puis on a servi. La première cuillerée de crème à la ciboulette pour pommes de terre a coupé net les conversations ; tout le monde a ralenti pour savourer ce contraste chaud-froid, entre saveurs fumées et fraîcheur citronnée, riche sans lourdeur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 pommes de terre moyennes, en papillote pour braises ou four

✅ 40 cl de crème fraîche épaisse entière, type Isigny

✅ 1 botte de ciboulette, 2 gousses d’ail, 1 échalote

✅ Jus de citron, huile d’olive, fleur de sel, poivre, flocons

Pourquoi cette crème à la ciboulette fait de l’ombre aux pommes de terre

Le secret tient dans l’équilibre. La matière grasse de la crème fraîche épaisse enveloppe la chair, pendant que l’acidité du citron réveille les herbes aromatiques fraîches. Résultat : une sauce crème ciboulette barbecue, texture nappante, qui transforme de simples pommes de terre braisées sauce ciboulette en plat de fête.

La recette express : pommes de terre en braises, crème minute

On laisse les pommes de terre cuire lentement en braises, ou au four, pendant qu’on prépare la crème infusée à la ciboulette pour pommes de terre en dix minutes. Elle reposera ensuite au frais au moins trente minutes pour s’arrondir et gagner en parfum.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les pommes de terre, les envelopper dans une papillote en aluminium et les glisser dans les braises, ou au four à 200 °C, 45 à 60 minutes, jusqu’à chair fondante. Technique : Dans un bol, mélanger crème, ail, échalote, ciboulette, huile d’olive et jus de citron ; on vise une crème souple, brillante, sans grumeaux, environ 10 cl par deux pommes de terre. Cuisson : Laisser les pommes de terre terminer leur cuisson pendant que la crème repose au réfrigérateur, filmée 30 minutes ; les arômes d’ail et de ciboulette se diffusent doucement. Finition : Fendre chaque pomme de terre brûlante, saler légèrement l’intérieur à la fleur de sel, ajouter un filet d’huile d’olive puis napper généreusement de crème à la ciboulette bien froide ; servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Crème épaisse, citron et aromatiques travaillent ensemble : la matière grasse fixe les parfums, l’acidité allège chaque bouchée et le repos au frais donne une crème infusée à la ciboulette. ✨ Le twist gourmand : Pour une texture plus dense, ajouter une cuillère de flocons de pommes de terre puis mixer ; la crème accroche mieux aux légumes grillés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir la crème avec le citron ou l’ail : elle tranche, jaunit et perd toute sa fraîcheur.

Twists & variantes pour ne jamais s’en lasser

Au frais, la crème tient 24 h, bien filmée.