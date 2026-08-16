Tout le monde met de la crème : cette sauce blanche ligurienne sans cuisson change vos pâtes en 15 minutes

En Ligurie, on abandonne crème et tomate pour des pâtes ricotta et noix, crémeuses sans lourdeur. Et si cette sauce minute changeait vos soirs de semaine ?

Odeur de pâtes qui montent avec la vapeur, bruit de frémissement dans la casserole… Et, presque par automatisme, le pot de crème ou la brique de sauce tomate qui s’ouvrent. Résultat : des assiettes bien garnies, mais parfois lourdes, où le goût des pâtes passe au second plan.

En Ligurie, on fait autrement. La casserole reste, mais la sauce se prépare à froid, dans un simple bol, avec un fromage frais et des fruits secs mixés finement. En quelques minutes, on obtient un ruban blanc, velouté, qui enrobe les pâtes sans les étouffer. Une base de pâtes ricotta et noix si simple qu’on se demande pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 360 g de pâtes sèches (penne, fusilli, trofie ou spaghetti)

✅ 250 g de ricotta bien égouttée et 40 g de parmesan râpé

✅ 70 g de cerneaux de noix et 3 càs d’huile d’olive vierge extra

✅ Sel fin, poivre noir, zeste d’½ citron et quelques feuilles de basilic

Marre de la crème et de la tomate ? La méthode ligurienne qui change tout

Dans les cuisines liguriennes, la sauce aux noix est une recette du quotidien. Pas de crème, pas de tomate ; seulement de la ricotta, des noix, un bon parmesan et un peu d’huile d’olive. Le mixeur remplace la casserole : la sauce ne cuit pas, elle s’émulsionne.

La ricotta apporte la douceur lactée, les noix donnent le relief et ce petit goût de fruit sec qui fait penser aux tables familiales italiennes. Le parmesan sale naturellement, le poivre réveille le tout. Un zeste de citron, quelques feuilles de basilic, et on obtient une sauce “doudou” mais sans lourdeur, parfaite pour les soirs pressés.

Pas à pas : mixer, émulsionner, napper (et arrêter de rater la texture)

Tout commence par les noix. On peut les torréfier 3 à 4 minutes à sec pour exalter leur arôme, puis les mixer plus ou moins finement selon la texture voulue. Viennent ensuite la ricotta, l’huile d’olive, le parmesan et le poivre ; on mixe jusqu’à obtenir une crème épaisse.

Le geste clé arrive avec l’eau de cuisson des pâtes, riche en amidon. On l’ajoute par petites louches, en mixant ou en fouettant, jusqu’à ce que la sauce devienne lisse, brillante, presque satinée. Jamais d’ébullition ; la ricotta doit rester souple, sinon elle tranche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les noix torréfiées plus ou moins finement, puis cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau salée. Technique : Ajouter aux noix la ricotta, l’huile d’olive, le parmesan et le poivre, puis mixer pour obtenir une crème homogène. Cuisson : Prélever l’eau de cuisson et l’incorporer progressivement à la crème, jusqu’à consistance nappante, sans faire bouillir. Finition : Mélanger la sauce aux pâtes chaudes, ajouter zeste de citron, basilic et un peu de parmesan, puis servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15–20 min 🔍 Le secret de l’expert La réussite de cette sauce tient à l’émulsion entre les graisses de la ricotta, de l’huile d’olive, du parmesan et l’amidon de l’eau de cuisson. Ce “pont” naturel crée une texture velours, bien brillante, sans la moindre goutte de crème. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les noix, en garder quelques éclats pour le croquant, puis finir l’assiette avec un filet d’huile d’olive crue, un zeste fin de citron et quelques copeaux de parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la sauce ou verser toute l’eau de cuisson d’un coup ; la ricotta se sépare, la sauce aux noix devient granuleuse et perd son côté soyeux.

Variantes faciles : végétarienne, végane, avec légumes, en tartinade

Ces pâtes ricotta et noix aiment se manger tout de suite ; la sauce nappe mieux quand les pâtes viennent juste d’être égouttées. S’il en reste, on peut garder la crème seule 1 à 2 jours au frais, dans un bocal hermétique, et la détendre avec un peu d’eau chaude avant de l’utiliser.

On veut une version plus verte ; On mixe quelques épinards ou courgettes sautées avec la ricotta. En mode végane, on remplace la ricotta par une crème de noix de cajou ou une ricotta d’amande. Et si on a préparé trop de sauce, elle se transforme en tartinade sur des crostini, en base de pizza blanche ou en liant pour un gratin de pâtes du lendemain.