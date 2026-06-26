Ces cookies d’été au four sans beurre ni farine : ce fruit les remplace et va changer vos goûters

En plein après-midi d’été, ces cookies banane avoine sans beurre promettent un goûter moelleux qui n’écrase pas l’estomac. Leur secret de pâte express au four tient en quelques gestes inattendus.

Zéro beurre, farine ou sucre trop lourds : le secret de ces cookies express au four va révolutionner vos goûters d’été

En fin d’après-midi, quand l’air chauffe et que la cuisine sent la banane mûre et le chocolat, on rêve d’un cookie qui ne plombe pas le goûter. Texture moelleuse, parfum vanillé, bords à peine dorés ; juste ce qu’il faut pour accompagner une citronnade.

On parle ici de cookies banane avoine sans beurre, prêts en quelques gestes, avec de simples produits du placard. Pas de sucre ajouté, mais une douceur naturelle. Reste à comprendre ce secret de pâte express qui tient sans farine ni œufs.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 bananes bien mûres (très tachetées)

✅ 80 g de flocons d’avoine

✅ 1 c. à soupe de noix de coco râpée

✅ 50 g de pépites de chocolat noir + quelques gouttes de vanille liquide

Des cookies d’été moelleux, rapides, sans beurre ni farine

On connaît les fournées de cookies classiques qui assomment un goûter quand il fait chaud. Ici, la base banane-avoine allège tout : pas de beurre, pas de farine, pas de sucre raffiné. Ces cookies healthy banane avoine restent pourtant gourmands, avec des pépites fondantes et une texture moelleuse.

La méthode express : une fourchette, un saladier, un four

Pour que ces cookies sans beurre ni farine se tiennent, tout se joue sur la banane. Pour ces cookies express au four, on la choisit très mûre et on l’écrase finement : plus la purée est lisse, plus la pâte est homogène. On ajoute ensuite l’avoine jusqu’à une texture épaisse, un peu collante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et écraser les bananes en purée lisse dans un saladier. Technique : Ajouter flocons d’avoine, noix de coco, vanille, zestes ou épices, puis incorporer les pépites de chocolat. Cuisson : Sur une plaque couverte de papier cuisson, déposer des cuillerées de pâte et les aplatir légèrement. Finition : Enfourner 15 minutes, bords juste dorés, puis laisser tiédir sur la plaque pour que les cookies se raffermissent.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert La banane très mûre concentre sucres naturels et amidon. En cuisant, elle colle l’avoine, garde l’humidité et caramélise légèrement, donnant un cookie doré, moelleux, sans sucre ajouté. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, on peut parsemer un peu de coco toastée, de fleur de sel ou un zeste fin de citron vert. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter farine ou trop d’avoine pour « sécher » la pâte : elle doit rester souple et un peu collante, sinon les cookies durcissent.

Conservation futée et idées de service très été

Ces cookies sans sucre ajouté se gardent deux jours dans une boîte hermétique, à température ambiante. On peut aussi les congeler et les laisser revenir doucement avant le goûter. D’ailleurs, ils sont parfaits émiettés dans un milk-shake ou un yaourt aux fruits, ou en mini sandwichs glacés.