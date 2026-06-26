Ces brochettes font l’unanimité au barbecue grâce à ce produit du frigo que personne ne pense à mettre dans la marinade
Au prochain barbecue, fini les brochettes de poulet sèches ou brûlées. Un ingrédient discret en marinade promet des brochettes ultra tendres qui font l’unanimité.
En fin de journée, quand les braises rougissent, l’odeur du barbecue gagne tout le jardin. Sur la grille, certaines brochettes se dessèchent, d’autres restent juteuses, avec une croûte dorée qui met tout le monde d’accord. Elles ont un point commun : un secret caché dans la marinade, bien avant le premier allume-feu.
Cette marinade pour brochettes de poulet ultra tendres ne se voit presque pas : une fois grillée, on ne distingue plus le yaourt, mais on sent la différence. La chair reste moelleuse, même sur des braises vives. Autour, un porc miel–soja laqué et un agneau abricot–cumin fondant ; pourtant personne ne devine ce qui rend ces brochettes marinées si tendres et juteuses.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Poulet : 600 g blancs, 250 g yaourt nature, 2 citrons (zeste + 3 c. à s. jus), 2 gousses ail, 2 c. à c. curcuma, 1 c. à c. paprika, 1 c. à c. sel fin, 2 c. à s. huile d’olive
- ✅ Porc : 600 g échine, 4 c. à s. sauce soja, 2 c. à s. miel, 1 c. à s. vinaigre de riz, 1 gousse ail, 1 morceau gingembre frais (2 cm), 1 c. à s. huile neutre
- ✅ Agneau : 600 g épaule désossée, 120 g abricots secs, 2 oignons rouges, 3 c. à s. huile d’olive, 1,5 c. à s. jus de citron, 2 c. à c. cumin moulu, 1 c. à c. miel, 1 c. à c. sel fin, poivre noir
- ✅ Piques à brochettes, barbecue à double zone de braises
Le vrai secret de brochettes ultra tendres : une marinade qui travaille la texture
Si les brochettes sèchent, ce n’est pas seulement la faute du feu. Morceaux irréguliers, marinade brochettes barbecue trop fade ou trop liquide, viande posée directement sur des braises trop vives : extérieur noirci, cœur encore pâle.
Le yaourt change tout. Ses protéines et sa légère acidité assouplissent les fibres, le sel pré-sale la viande, l’huile d’olive forme un film protecteur. On obtient des brochettes de poulet qui restent juteuses jusqu’à 74 °C au cœur. Miel–soja pour le porc et abricot–cumin pour l’agneau complètent ce trio gagnant, avec une belle réaction de Maillard sans dessécher.
Brochettes de poulet ultra tendres au yaourt : la méthode
Pour le poulet, on vise une marinade de 2 heures minimum et une cuisson de 10 à 12 minutes sur braises moyennes. Au barbecue, ces brochettes marinées cuisent en douceur, en les retournant souvent et en les éloignant des flammes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper toutes les viandes en cubes de 3 cm.
- Technique : Masser chaque viande avec sa marinade et réfrigérer.
- Cuisson : Monter sur piques, saisir, puis finir en zone douce.
- Finition : Vérifier la cuisson, laisser reposer 3 minutes, servir.
Accompagnements et variantes pour des brochettes toujours juteuses
On sert ces brochettes avec salade concombre–menthe, riz vinaigré ou pita chaud, et on peut préparer les marinades la veille au frais pour gagner du temps au moment du barbecue.
En bref
- 🔥 Cet été au barbecue, des brochettes de poulet, porc et agneau promettent une cuisson juteuse grâce à une préparation en amont très précise.
- 🥢 Une marinade spéciale, des cubes de 3 cm et une gestion du feu en deux zones améliorent la texture et le grillé des viandes.
- 🤔 Un simple produit du frigo, associé à quelques épices et temps de repos, change pourtant radicalement le moelleux des brochettes au moment du service.
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