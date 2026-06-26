Jardin et canicule : cette astuce avec les sachets du matin peut sauver vos plantes si vous évitez cette erreur
Face aux canicules, les sachets de thé au jardin promettent sol plus frais et plantes boostées. Entre petit coup de pouce et fausse bonne idée, que valent-ils vraiment ?
Fin juin, quand le thermomètre flirte avec les 35–38 °C, les massifs s’affaissent et chaque arrosoir devient précieux. Sur TikTok et Instagram, une astuce cartonne : enterrer ou éparpiller ses sachets de thé au jardin pour sauver les plantes de la canicule. De quoi intriguer même les jardiniers confirmés.
Entre envie de zéro déchet et promesse d’engrais gratuit, nombreux sont ceux qui hésitent à jeter ces petits filtres bruns à la poubelle. Vraie bonne idée pour aider le sol ou fausse astuce miracle de plus ? La réponse se cache dans quelques détails clés.
Pourquoi les sachets de thé au jardin font-ils vraiment effet
Une fois infusées, les feuilles de thé restent chargées de matière organique, d’un peu d’azote, de potassium et de tanins. D’ailleurs, mélangées à la surface du sol, elles l’aèrent, forment une sorte de petite éponge et limitent légèrement l’évaporation, ce qui aide les racines pendant les coups de chaud. Comme le rappelle le journal britannique Express, « Les feuilles de thé usagées contiennent des nutriments essentiels qui peuvent améliorer la santé du sol ». Leur légère acidité profite surtout aux hortensias, rosiers, myrtilles, fougères, tomates ou camélias, mais l’effet reste modéré.
Les erreurs à éviter avec les sachets de thé au jardin
Nous avons tous déjà eu le réflexe d’enterrer le sachet entier au pied d’un rosier en pensant bien faire. Or beaucoup de sachets de thé du commerce contiennent du plastique, des fibres synthétiques ou des colles : une fois en terre, ils se fragmentent en microplastiques qui restent des années dans le sol, y compris au potager. Autre erreur fréquente : en mettre partout. Une couche trop épaisse de feuilles humides étouffe la terre, la détrempe, favorise moisissures et insectes, surtout en pot. Même l’arrosage au thé froid doit rester ponctuel, très dilué, non sucré et sans lait.
La bonne façon d’utiliser les sachets de thé au jardin
Au final, les sachets de thé au jardin sont une petite aide, pas une baguette magique. Le meilleur usage reste le compost domestique : on ouvre le sachet, on verse les feuilles encore humides sur le tas, on mélange avec feuilles mortes, déchets de cuisine et carton, puis on utilise ce compost mûr en paillage nourrissant, sans oublier un arrosage bien géré.
- Vérifier la présence de plastique ; en cas de doute, n’utiliser que les feuilles.
- Rester très mesuré : petites quantités, bien espacées, surtout en pot ou en bac.
- Éviter les lavandes, romarins, thyms, sauges et autres plantes de terrain calcaire.
Sources
En bref
- Fin juin, sous la canicule, l'astuce des sachets de thé au jardin envahit TikTok et Instagram et intrigue les jardiniers amateurs comme confirmés. ☀️
- Les feuilles de thé usagées apportent matière organique, un peu d'azote et de potassium, retiennent l'humidité et peuvent acidifier les sols du jardin. 🌱
- Entre microplastiques cachés, risques de sol détrempé et usage prioritaire en compost, l'intérêt réel de ces sachets de thé au jardin réserve surprises. 🌿
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