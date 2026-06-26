En juin, les anciens frottaient le seuil avec cette plante du jardin pour bloquer l’invasion de fourmis et cafards

Chaque début d’été, certains frottaient en silence leur seuil avec du laurier-sauce, juste avant l’arrivée des premières colonnes d’insectes. Que cache ce rituel discret pour garder l’entrée plus tranquille ?

Quand la chaleur de juin arrive et que les portes restent entrouvertes, fourmis et cafards remontent aussitôt vers la maison. Dans les campagnes, les anciens avaient alors un rituel intriguant : frotter le seuil avec des feuilles de laurier toutes fraîches.

Longtemps pris pour une superstition, ce geste reposait en réalité sur une observation des insectes. Les feuilles écrasées déposent au pas de la porte une ligne odorante qui les dérange ; de quoi donner envie de remettre cette habitude au goût du jour.

En juin, un rituel de seuil hérité des anciens

On coupait quelques branches du laurier-sauce du jardin, puis on passait les feuilles sur le seuil de porte, les montants et parfois l’encadrement de fenêtre. Le geste était répété jusqu’à ce que la surface soit légèrement luisante et subtilement parfumée.

Les habitants voyaient les files de fourmis se couper net devant la marche et les cafards changer de trajectoire. Sans parler de chimie, ils avaient compris qu’une entrée ainsi « marquée » protégeait mieux la maison lors des semaines les plus chaudes.

Le secret des feuilles de laurier contre les insectes au seuil de la porte

Derrière ce rituel se trouve la composition du Laurus nobilis : ses feuilles renferment du cinéole, de l’eugénol et des tanins. En les frottant, on libère ces huiles essentielles et on trace sur le sol un film odorant, une véritable barrière pour de nombreux rampants.

Chez les fourmis domestiques, cette odeur brouille les phéromones qui guident la colonne ; chez les cafards et certaines mites alimentaires, elle rend la zone peu attractive. Une invasion démarre souvent par la porte d’entrée : avec le laurier, ce passage devient nettement moins accueillant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Coût annuel estimé 0–5 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette barrière de laurier-sauce fonctionne parce que le frottement des feuilles fraîches sur le seuil libère un film d’huiles essentielles riche en cinéole et en eugénol, qui brouille les pistes olfactives des fourmis domestiques, cafards et autres petits rampants tentés de franchir la porte. 💡 Le petit plus : Profiter d’un laurier-sauce en pot près de la porte pour avoir des feuilles fraîches sous la main et renouveler la barrière chaque semaine sans rien dépenser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser un laurier ornemental toxique comme le laurier-rose ou le laurier-cerise, ou frotter sur un seuil sale et gras : les insectes reviendront rapidement malgré la bonne odeur.

Comment utiliser le laurier au seuil aujourd’hui, sans risque

Pour que l’astuce soit sûre, il faut choisir uniquement le laurier-sauce, arbuste aromatique aux feuilles épaisses, et bannir le laurier-rose ou le laurier-cerise, toxiques. Une fois la plante bien identifiée, le protocole est très simple en saison chaude.

Balayer puis nettoyer rapidement le seuil et les montants avec un chiffon humide.

Froisser quelques feuilles fraîches et les frotter sur le seuil et les côtés de la porte, à renouveler chaque semaine en été.

Un petit laurier-sauce en pot près de l’entrée facilite tout : il aime le soleil ou la mi-ombre, un sol drainé et des arrosages modérés. Avec un seuil propre, sans fissures ni tas de bois contre le mur, ces frottements réguliers suffisent souvent à tenir les indésirables à distance.