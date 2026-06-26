Canicule : si vos fraisiers s’affaissent malgré l’arrosage, ne rajoutez surtout pas d’eau avant d’avoir coupé cette tige
En pleine canicule, vos fraisiers flanchent alors que la terre reste humide au potager. Une tige discrète détourne toute l’eau : encore faut-il la repérer à temps.
En pleine canicule, le spectacle est toujours le même au potager : les feuilles de vos fraisiers s’affaissent, les tiges ramollissent, les fruits restent maigres. Par réflexe, on sort l’arrosoir, on inonde les bacs et les planches, persuadé que la plante meurt de soif.
Pourtant, en grattant la terre, le sol est souvent encore frais. L’eau ne manque pas, elle est simplement détournée ailleurs… par une tige bien précise, discrète mais vorace, qui épuise silencieusement le pied. C’est elle qu’il faut traquer si l’on veut sauver les fraisiers de l’été.
Quand la chaleur s’installe, vos fraisiers ne manquent pas forcément d’eau
Lors des fortes chaleurs, le fraisier subit un véritable coup de chaud : les feuilles tombent, la floraison s’interrompt et les jeunes fruits sèchent alors que la terre reste humide en profondeur. Nous avons tous déjà augmenté les arrosages dans ces moments-là, sans voir la moindre amélioration.
Ce surarrosage fatigue le jardinier, gaspille une ressource précieuse et n’apporte pas le moindre confort au plant. En observant de plus près la base des touffes, entre les feuilles, on distingue souvent une longue tige qui rampe sur le sol comme un petit câble vert. C’est là que tout se joue.
Le stolon, cette tige gourmande qui pompe toute l’eau en plein été
Cette fameuse tige, c’est le stolon. Longue, fine, très lisse, elle part du collet et court au ras du sol pour fabriquer de nouveaux bébés fraisiers un peu plus loin. Contrairement aux tiges florales dressées qui portent fleurs et fruits, le stolon reste à plat, sans bouquet de fleurs au bout.
En temps normal, cette reproduction végétative est une alliée. Mais en canicule, ces tiges se transforment en véritables pompes à eau : elles aspirent l’humidité et les nutriments pour alimenter la descendance, au détriment du pied mère. En pot ou en jardinière, où les réserves sont limitées, laisser prospérer les stolons des fraisiers revient presque à signer l’arrêt de mort de la récolte.
Le bon geste pour couper les stolons et aider vos fraisiers à traverser la canicule
Le moment idéal pour intervenir se situe dès la fin juin, puis à chaque vague de chaleur. À la fraîche, munissez-vous d’un sécateur propre et bien aiguisé. Soulevez délicatement le feuillage, suivez chaque stolon jusqu’à son point de départ et coupez net, au plus près du collet, sans tirer. Les tiges sectionnées peuvent partir au compost ou être mises en pot à l’ombre pour faire de nouveaux plants une fois la chaleur retombée.
Pour que ce coup de ciseau soit vraiment salvateur, on l’accompagne de quelques réflexes simples :
- étaler un paillage organique généreux autour des pieds pour garder la terre fraîche ;
- arroser seulement au pied, le matin ou le soir, mais moins souvent et plus abondamment ;
- placer les fraisiers en pot à la mi-ombre lors des pics de chaleur.
En quelques jours, le feuillage se redresse, les fruits grossissent et vos fraisiers affrontent la canicule avec une vigueur retrouvée.
En bref
- En pleine canicule, au potager ou sur balcon, les fraisiers s'affaissent alors que le sol reste frais, semant le doute chez les jardiniers. 🌡️
- Une tige rampante, issue du collet, détourne eau et nutriments vers des plants secondaires, jusqu’à épuiser le pied-mère en pot comme en pleine terre. 🌱
- Un simple entretien ciblé, associé à paillage, arrosage ajusté et ombrage, permet pourtant de redonner vigueur aux fraisiers et de préserver la récolte estivale. ✂️
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