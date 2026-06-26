Canicule : si vos fraisiers s’affaissent malgré l’arrosage, ne rajoutez surtout pas d’eau avant d’avoir coupé cette tige

En pleine canicule, vos fraisiers flanchent alors que la terre reste humide au potager. Une tige discrète détourne toute l’eau : encore faut-il la repérer à temps.

En pleine canicule, le spectacle est toujours le même au potager : les feuilles de vos fraisiers s’affaissent, les tiges ramollissent, les fruits restent maigres. Par réflexe, on sort l’arrosoir, on inonde les bacs et les planches, persuadé que la plante meurt de soif.

Pourtant, en grattant la terre, le sol est souvent encore frais. L’eau ne manque pas, elle est simplement détournée ailleurs… par une tige bien précise, discrète mais vorace, qui épuise silencieusement le pied. C’est elle qu’il faut traquer si l’on veut sauver les fraisiers de l’été.

Quand la chaleur s’installe, vos fraisiers ne manquent pas forcément d’eau

Lors des fortes chaleurs, le fraisier subit un véritable coup de chaud : les feuilles tombent, la floraison s’interrompt et les jeunes fruits sèchent alors que la terre reste humide en profondeur. Nous avons tous déjà augmenté les arrosages dans ces moments-là, sans voir la moindre amélioration.

Ce surarrosage fatigue le jardinier, gaspille une ressource précieuse et n’apporte pas le moindre confort au plant. En observant de plus près la base des touffes, entre les feuilles, on distingue souvent une longue tige qui rampe sur le sol comme un petit câble vert. C’est là que tout se joue.

Le stolon, cette tige gourmande qui pompe toute l’eau en plein été

Cette fameuse tige, c’est le stolon. Longue, fine, très lisse, elle part du collet et court au ras du sol pour fabriquer de nouveaux bébés fraisiers un peu plus loin. Contrairement aux tiges florales dressées qui portent fleurs et fruits, le stolon reste à plat, sans bouquet de fleurs au bout.

En temps normal, cette reproduction végétative est une alliée. Mais en canicule, ces tiges se transforment en véritables pompes à eau : elles aspirent l’humidité et les nutriments pour alimenter la descendance, au détriment du pied mère. En pot ou en jardinière, où les réserves sont limitées, laisser prospérer les stolons des fraisiers revient presque à signer l’arrêt de mort de la récolte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les stolons au ras du collet, on supprime la dérivation qui envoyait l’eau et la sève vers des plants secondaires. Toute l’hydratation reste concentrée sur le pied mère et ses fruits, qui supportent alors beaucoup mieux la canicule. 💡 Le petit plus : profiter de la séance de taille pour installer aussitôt un paillage végétal épais, qui garde la fraîcheur du sol et espace nettement les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher les stolons à la main en tirant dessus, surtout en plein soleil : le collet peut se déchirer et condamner le fraisier.

Le bon geste pour couper les stolons et aider vos fraisiers à traverser la canicule

Le moment idéal pour intervenir se situe dès la fin juin, puis à chaque vague de chaleur. À la fraîche, munissez-vous d’un sécateur propre et bien aiguisé. Soulevez délicatement le feuillage, suivez chaque stolon jusqu’à son point de départ et coupez net, au plus près du collet, sans tirer. Les tiges sectionnées peuvent partir au compost ou être mises en pot à l’ombre pour faire de nouveaux plants une fois la chaleur retombée.

Pour que ce coup de ciseau soit vraiment salvateur, on l’accompagne de quelques réflexes simples :

étaler un paillage organique généreux autour des pieds pour garder la terre fraîche ;

arroser seulement au pied, le matin ou le soir, mais moins souvent et plus abondamment ;

placer les fraisiers en pot à la mi-ombre lors des pics de chaleur.

En quelques jours, le feuillage se redresse, les fruits grossissent et vos fraisiers affrontent la canicule avec une vigueur retrouvée.