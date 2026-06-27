Œillets d’Inde : cette erreur que tout le monde fait au potager ruine vos tomates, les maraîchers la bannissent
Chaque été, au potager, les maraîchers glissent leurs œillets d’Inde entre les tomates plutôt qu’en bordure. Un ennemi caché sous la surface explique ce choix radical.
Au potager, beaucoup alignent des rangs de tomates, puis brodent tout autour une frise d’œillets d’Inde “pour faire joli”. La touche de couleur rassure, l’odeur poivrée aussi. Pourtant, pendant que les tiges se couvrent de pucerons, certains maraîchers récoltent des grappes impeccables… avec exactement les mêmes petites fleurs orange.
La différence ne tient pas au produit miracle dans le pulvérisateur, mais à l’endroit où ces fleurs sont plantées. Les pros les glissent entre les tomates, parfois même en planches entières, pour lutter contre un ennemi invisible qui vit dans le sol. Bien placés, les œillets d’Inde changent vraiment le destin d’un rang de tomates.
Sous les tomates, des nématodes que l’on ne voit jamais
Ces vers microscopiques, les nématodes à galles, piquent les racines de la tomate et provoquent des boursouflures. La plante pousse moins, jaunit, se fane aux heures chaudes alors que le sol est encore humide. Beaucoup pensent à un manque d’eau ; en réalité, c’est le système racinaire qui est abîmé six centimètres plus bas.
À grande échelle, ces nématodes coûtent plus de 100 milliards d’euros de récoltes chaque année dans le monde. Dans un jardin, ils suffisent à ruiner une saison de tomates. C’est là qu’intervient l’œillet d’Inde (Tagetes patula) : ses racines libèrent des composés soufrés qui perturbent le cycle de ces parasites et nettoient peu à peu la parcelle.
Pourquoi les pros les plantent au milieu des rangs de tomates
Nous avons tous déjà planté quelques fleurs en bordure du potager en pensant bien faire. Pour que l’œillet d’Inde tomates fonctionne vraiment, il doit vivre dans la même bande de terre que les légumes. Les maraîchers installent les plants en même temps que les tomates, après les dernières gelées, en les intercalant au milieu des rangs.
En pleine terre, ils visent un œillet tous les 40 à 50 cm parmi les pieds de tomates. En carré potager, un plant de tomate, un d’œillet d’Inde, et ainsi de suite. En bac, une tomate partage son contenant avec un œillet d’Inde. Sous terre, les racines freinent les nématodes ; au-dessus, l’odeur dérange pucerons et mouches blanches et les fleurs attirent coccinelles et syrphes.
Sol fatigué : quand passer à la planche entière d’œillets d’Inde
Si, année après année, vos tomates jaunissent, se couchent en plein été et présentent des racines couvertes de petites galles, les quelques fleurs intercalées ne suffisent plus. Les maraîchers réservent alors une planche entière aux œillets d’Inde, de préférence des variétés traditionnelles, pendant au moins deux mois, idéalement toute la saison, avant d’y remettre des tomates deux ou trois ans plus tard.
Sources
En bref
- 🌱 Chaque été, des maraîchers français associent œillet d’Inde tomates au potager pour limiter des pertes de récolte invisibles liées au sol.
- 🍅 Des schémas précis de plantation révèlent comment position, densité et calendrier des œillets d’Inde modifient la santé et la vigueur des pieds de tomates.
- 🪱 Le guide détaille aussi la stratégie des planches entières d’œillets d’Inde et les erreurs fréquentes des jardiniers qui rendent cette protection presque inutile.
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