Vous avez un spa gonflable sur votre terrasse en bois ? Cette tonne d’eau pourrait la ruiner en un été
En juin, un propriétaire installe son spa gonflable sur la terrasse en bois pour épargner la pelouse. Fin août, l’état caché des lames révèle un tout autre coût.
Sur le papier, poser un spa gonflable sur une jolie terrasse en bois paraît être l’idée parfaite : pas de boue autour du bassin, pelouse intacte, accès facile depuis le salon. Tout allait bien, jusqu’au jour où la coque a été soulevée fin août.
Sous l’assise, le bois était noir, mou, presque cotonneux, et une lambourde s’enfonçait sous la pression d’un simple pouce. Ce scénario n’a rien d’anecdotique : beaucoup de terrasses vivent la même mésaventure, sans comprendre ce qu’une tonne d’eau a fait à leur structure.
Ce que pèse vraiment un spa gonflable sur une terrasse en bois
Un spa gonflable quatre places contient généralement entre 900 et 1 100 litres d’eau. Avec le poids de la cuve et des baigneurs, on approche vite la tonne, concentrée sur à peine 3 m². Résultat : environ 350 kg par mètre carré, en permanence, au même endroit.
Or, le DTU 51.4 fixe pour les terrasses en bois une surcharge de 2,5 kN/m², soit environ 250 kg/m². Avec un spa, on grimpe à plus de 40 % au‑dessus de cette limite, et surtout on impose une charge fixe là où la structure a été pensée pour des charges réparties et mouvantes.
Sans ventilation, la terrasse se transforme en étuve
Sous la coque plaquée au sol, plus aucun souffle d’air : l’humidité qui remonte du bois ou vient de la condensation reste piégée. Dès que le taux dépasse 20 %, les champignons lignivores prolifèrent. La fameuse pourriture cubique attaque alors le bois en profondeur, bien avant qu’il ne se fissure ou ne grise en surface.
Le piège, c’est que la structure cachée souffre d’abord. Les lambourdes, ces pièces qui portent les lames, deviennent noires, spongieuses, se cassent parfois en petits « cubes ». Au doigt ou au tournevis, elles s’écrasent presque sans résistance, alors que la terrasse paraît encore correcte vue du dessus.
Spa déjà posé tout l’été ? Le test à faire avant les pluies
Si le spa a déjà passé l’été sur la terrasse, un contrôle express s’impose avant l’automne. À l’aplomb exact de l’ancienne assise, plantez la pointe d’un tournevis dans les lambourdes : un bois sain offre une résistance nette, un bois malade se laisse pénétrer sans effort.
Si le bois est mou ou noirci, il faut retirer le spa, déposer des lames et remplacer les pièces touchées ; sur une terrasse en hauteur, mieux vaut appeler un professionnel. Pour les prochains étés, un support dédié et du bois de classe 4, plus résistant au contact prolongé avec l’humidité, éviteront de revivre ce cauchemar.
Sources
En bref
- En juin, un spa gonflable quatre places posé sur une terrasse en bois semble idéal, jusqu’à la découverte d’un bois noirci et spongieux fin août. 🧱
- Le poids proche d’une tonne concentré sur 3 m² et l’absence de ventilation créent une surcharge durable et une humidité idéale pour les champignons. ⚖️
- Un test rapide au tournevis et un support adapté au spa gonflable permettent pourtant d’éviter la pourriture cubique et des travaux de terrasse très coûteux. 🔧
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