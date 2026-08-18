Reboiser vite dans le Sud-Ouest : cette stratégie que les pompiers jugent désastreuse nourrit les prochains mégafeux

Dans le Sud-Ouest, pompiers de Gironde et Landes alertent : la monoculture de pin maritime transforme la forêt landaise en autoroute pour les incendies géants. Que replanter après les derniers mégafeux pour que ce paysage ne nourrisse plus les feux de demain ?

Dans les colonnes des rapports d’intervention, un même constat revient : les pompiers du Sud-Ouest en ont assez de combattre des feux dopés par la façon dont la forêt a été plantée. Dans les Landes comme en Gironde, les pins qui dessinent la carte postale estivale se sont transformés en carburant idéal pour les flammes.

Car la forêt des Landes de Gascogne n’a pas poussé au hasard. Elle a été construite, rangée, industrialisée pour produire vite du bois. Résultat aujourd’hui : plus d’un million d’hectares, dont près de 75 % en pin maritime, sont pris pour cible par des incendies géants. Comment ce modèle s’est-il retourné contre le territoire, et surtout, que replanter pour qu’il n’alimente plus les brasiers de demain ?

Une forêt de production devenue autoroute pour les flammes

Au XIXe siècle, on a asséché les landes humides et reboisé en pin maritime pour la résine puis la pâte à papier et la construction. Des futaies régulières monospécifiques ont été installées : une seule essence, des arbres du même âge, récoltés 40 à 50 ans après plantation. Le massif a ainsi été rationalisé comme une immense culture de bois.

Aujourd’hui, environ 803 000 hectares de ce massif sont occupés par le pin maritime. Alignés à perte de vue, même hauteur, même densité, sur un sol sableux très sec en été, ces peuplements forment un paysage où la moindre étincelle profite de la monoculture de pin maritime et incendies riment alors avec emballement.

Pourquoi ces pins brûlent si vite, et ce que nous avons tous sous-estimé

Le pin maritime est un résineux : sa résine s’enflamme très facilement, ses aiguilles s’accumulent au sol et se décomposent lentement. Entre les troncs, un sous-bois de fougères, molinie, bruyères a séché lors des dernières canicules. Ce tapis continu de matière sèche a déjà permis à des feux de parcourir des dizaines de milliers d’hectares, obligeant à évacuer plus de 200 000 personnes certains étés.

Le vrai problème, répètent les pompiers, c’est l’homogénéité. Quand les houppiers se touchent et que tout est pin, le feu ne rencontre plus de frein : pas de bandes de feuillus plus humides, peu de prairies ou zones ouvertes. Nous avons tous déjà admiré ces alignements parfaits depuis la route ; eux ont offert au feu un couloir sans obstacle, d’autant que neuf départs de feu sur dix sont liés aux activités humaines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Sécurité incendie Renforcée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Reboiser en mosaïque diversifiée casse la continuité du combustible. En mélangeant pins, feuillus moins inflammables et zones ouvertes, on ralentit la progression horizontale du feu et on limite les feux de cime. La litière se renouvelle mieux et la diversité d’essences réduit aussi l’impact des ravageurs comme le nématode du pin. 💡 Le petit plus : alterner bois, prairies, haies bocagères et petites zones humides crée un paysage moins monotone qui freine le feu tout en attirant oiseaux, insectes utiles et faune sauvage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : replanter à l’identique, en 100 % pin maritime dense, après un incendie en se disant que plus de pare-feux et plus de camions suffiront à éviter le prochain mégafeu.

Reboiser autrement : casser l’uniformité pour protéger le Sud-Ouest

Les nouvelles règles publiques ont déjà commencé à tirer la sonnette d’alarme. La méthode Label Bas-Carbone pour la « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » impose un diagnostic du sol et du climat, la prise en compte du risque incendie et encourage les mélanges d’essences. Dans le même temps, l’arrivée du nématode du pin à Seignosse en 2025 a montré combien un massif dépendant presque uniquement du pin maritime restait fragile.

Pour que la forêt freine enfin le feu au lieu de le nourrir, plusieurs leviers se combinent :

augmenter la part de feuillus et varier les essences adaptées au sol sableux ;

éviter les immenses blocs d’un seul âge au profit de parcelles plus petites et d’âges mélangés ;

insérer prairies, haies, zones humides et cultures comme vraies coupures de combustible ;

concevoir chaque projet de reboisement avec les pompiers et les réseaux de Défense de la forêt contre les incendies.

Les pompiers le répètent depuis des années : ce que la France replante maintenant dessinera les feux de 2050. À nous de ne plus transformer le Sud-Ouest en brasier annoncé.