Canicule : le soir, on ne mange plus que ce flan de courgettes léger – mais ce geste au four peut tout ruiner

Quand il fait encore 30 °C dans la cuisine, ce flan de courgettes léger devient le dîner officiel de la maison. En quelques gestes, il sort du four frais, ensoleillé, et garde un secret pour rester ferme sans laisser une goutte d’eau.

Les soirs de canicule on ne cuisine plus que ça : le flan de courgettes léger qui a un goût de soleil

Le four est éteint depuis des heures, la cuisine garde encore la chaleur de la journée. Sur la table, un plat bien frais, parfum de basilic et d’ail doux, à la texture moelleuse et fondante qui oscille à peine quand on le coupe.

Ce flan de courgettes léger devient vite le réflexe des soirs où le thermomètre ne redescend pas. Quelques gestes, peu de vaisselle, un four qui travaille seul et un résultat qui sent bon les vacances. La clé, pour un flan de courgettes qui ne rend pas d’eau, se joue dès la préparation des légumes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes râpées (2 à 3 moyennes)

✅ 4 œufs et 200 ml de lait

✅ 80 g de fromage râpé (emmental, comté ou mozzarella)

✅ 1 gousse d’ail, 2 c. à s. d’huile d’olive, farine ou fécule, sel, poivre, herbes fraîches

Les bons ingrédients pour un flan de courgettes vraiment léger

La base repose sur un rapport courgettes / œufs / lait bien pensé : 600 g de courgettes pour 4 œufs et 200 ml de lait. On obtient un appareil à flan salé souple, qui reste léger tout en étant rassasiant, parfait en plein épisode de chaleur.

Le fromage apporte la gourmandise sans plomber l’ensemble. Emmental pour un goût doux, comté pour une touche plus corsée, mozzarella pour le moelleux. Un peu de basilic ou de menthe fraîche, une pincée de muscade, et on a ce goût de soleil qui fait qu’on ne se lasse pas de ce flan de courgettes léger canicule.

Étape par étape : le flan de courgettes qui ne rend pas d’eau

Comme la courgette est gorgée d’eau, on doit d’abord dégorger les courgettes. Courgettes râpées et bien essorées, puis rapide passage à la poêle : c’est ce duo qui assure un flan qui se tient à la découpe, même servi bien froid le soir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les mélanger au sel et laisser dégorger 10 minutes dans une passoire, puis presser fortement dans un torchon propre pour éliminer le plus d’eau possible. Technique : Faire revenir 5 minutes les courgettes essorées avec l’ail dans l’huile d’olive, laisser tiédir. Battre œufs, lait et farine ou fécule pour un appareil à flan salé homogène. Cuisson : Incorporer fromage râpé, herbes fraîches, courgettes tièdes, verser dans un moule huilé et lancer la cuisson au four à 180 °C pendant 30 à 40 minutes, jusqu’à un centre juste tremblotant. Finition : Laisser reposer 10 minutes. Servir tiède ou en flan de courgettes froid pour le soir, avec sauce yaourt grec citronnée ou coulis de tomates crues bien fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert On élimine l’eau libre grâce au trio dégorger, presser, poêler rapidement. Les protéines des œufs peuvent alors structurer le flan sans être diluées. Résultat : un flan de courgettes qui se tient, texture moelleuse et fondante, sans jus au fond du plat. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de zeste de citron dans l’appareil, du basilic ou de la menthe, et servir avec un filet d’huile d’olive sur le coulis de tomates crues pour renforcer le côté méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des courgettes non dégorgées ou encore pleines de chaleur ; on obtient un flan spongieux, qui relâche de l’eau et perd en saveur, surtout en version très fraîche.

Organisation spéciale canicule : cuisson à l’avance, service bien frais

Pour un vrai confort, on prépare ce flan le matin tôt ou tard le soir, on le laisse revenir à température puis on le glisse au réfrigérateur. Il se garde deux jours dans une boîte hermétique et reste parfait en lunchbox.

Au moment du repas, on sert ce flan de courgettes froid pour le soir avec une salade de tomates, un peu de pain croustillant, sauce yaourt grec citronnée ou coulis de tomates crues. On mange frais, léger, sans rester coincé en cuisine.