Tarte aux abricots qui fondent dans la crème : elle disparaît si vite… à condition d’éviter ce geste à la sortie du four

À peine sortie du four, cette tarte aux abricots fondants dans la crème déclenche les premières parts gourmandes autour de la table. Quels gestes transforment ces fruits dorés en bouchées irrésistibles ?

Dans le four, l’odeur d’abricots chauds et de sucre caramélisé envahit la cuisine. La crème gonfle, la pâte sablée dore ; on voit déjà les fruits s’enfoncer doucement dans la garniture.

À table, c’est toujours le même scénario : une première part pour goûter, une deuxième parce que les abricots sont si fondants qu’on n’arrive plus à s’arrêter. Cette tarte aux abricots fondants dans la crème fait le tour de la table en un instant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte sablée pur beurre (moule 26–28 cm)

✅ 10 abricots frais, mûrs mais fermes

✅ 2 œufs + 20 cl de crème liquide entière

✅ 100 g de sucre + 60 g de poudre d’amandes

Pourquoi cette tarte aux abricots disparaît plus vite qu’elle ne refroidit

Ici, on joue la carte tarte-flan. Les oreillons d’abricots rôtis deviennent presque confits, tandis que la crème amande s’épaissit tout autour. Chaque bouchée est douce, acidulée et très moelleuse.

La magie repose sur très peu d’ingrédients et une cuisson maîtrisée. La crème œufs-crème-amandes capture le jus des abricots, le concentre, tout en protégeant la pâte sablée croustillante qui reste bien sèche sous la garniture.

Recette pas à pas : pâte croustillante, crème fondante, abricots confits

Pour obtenir ce fondant, on soigne surtout le montage. Pâte bien piquée, fine couche de crème, abricots côté chair vers le haut, puis cuisson à 180 °C sur une plaque déjà chaude : le four fait le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Foncer le moule avec la pâte, piquer le fond et remettre 10 minutes au frais. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter la crème, la poudre d’amandes et une pincée de sel. Cuisson : Verser l’appareil, disposer les oreillons d’abricot côté coupé vers le haut, enfourner à 180 °C pendant 40 minutes. Finition : Laisser tiédir, napper de confiture d’abricot et parsemer d’amandes effilées torréfiées avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert À la cuisson, les œufs fixent l’eau de la crème tandis que la poudre d’amandes absorbe le surplus de jus. La garniture se transforme en crème prise qui enrobe les fruits sans détremper la pâte. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de miel de lavande ou un trait d’amaretto dans l’appareil, puis un nappage de confiture d’abricot chaude, donnent un dessus brillant et très parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : des abricots trop mûrs, très juteux, et une découpe immédiate. Sans temps de repos, la crème ne se fige pas et la tarte s’écroule.

Variantes et service : garder l’effet fruits fondants en toute saison

Servie tiède, la crème est ultra fondante et les abricots presque confits. Froide après quelques heures au réfrigérateur, la tarte se coupe net, façon pâtisserie de vitrine.

On garde les restes deux jours au frais, bien filmés. La même base fonctionne aussi avec des prunes, des poires ou quelques pêches mûres, toujours en visant ces fruits fondants posés côté chair vers le haut.