Si vous devez réduire le sel, ces fromages presque sans sodium vont sauver vos repas sans sacrifier le goût

Hypertension, régime hyposodé, rétention d’eau : faut-il vraiment tourner le dos au fromage sans sel ajouté ? Entre recettes futées et accords malins, ce guide montre comment garder le plaisir sans faire exploser le sodium.

L’odeur lactée d’une faisselle fraîche, la tartine qui croustille sous une couche crémeuse… Quand le médecin parle de sel, on craint de devoir renoncer à ces plaisirs.

Bonne nouvelle : certains fromages sans sel ou presque gardent tout leur caractère. En misant sur des fromages sans sel ajouté et quelques astuces d’assaisonnement, on reste gourmand ; encore faut-il savoir lesquels choisir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de faisselle bien égouttée ou de fromage blanc épais sans sel ajouté

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra + 1 c. à café de jus de citron

✅ 1 petite gousse d’ail très finement hachée

✅ 2 c. à soupe de ciboulette + 1 c. à soupe de persil, poivre, paprika doux ou cumin

Fromage sans sel ajouté : ce que cela veut dire

Un véritable fromage sans sel n’existe pas : le lait apporte toujours un peu de sodium. On parle plutôt de fromages pauvres en sel, souvent appelés fromages les moins salés, sous 0,8 g de sel pour 100 g : ricotta, mozzarella, emmental, crottin de chèvre frais, comté, gruyère.

Tartinade de fromage sans sel ajouté : la base gourmande

Faisselle ou fromage blanc épais sans sel ajouté servent de socle à une tartinade qui remplace les fromages à tartiner salés. Parfaite quand un régime sans sel fromage s’impose : l’huile d’olive, le citron, l’ail et les herbes rendent la bouche aussi joyeuse que le sodium.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter la faisselle ou le fromage blanc 10 à 15 minutes dans une passoire fine. Technique : Mélanger l’ail très finement haché au jus de citron et laisser reposer 2 minutes. Cuisson : Incorporer fromage égoutté, huile et herbes dans un bol, puis écraser à la fourchette jusqu’à texture lisse et souple. Finition : Ajouter poivre et paprika ou cumin, goûter, ajuster, puis laisser infuser 20 minutes au frais avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert En égouttant le fromage, on concentre protéines et matière grasse ; l’acidité du citron et les herbes fraîches compensent l’absence de sel en réveillant les papilles. ✨ Le twist gourmand : Pour un bol, ajouter chèvre frais non salé, noix concassées et un filet de miel : on obtient un fromage à tartiner sucré-salé très parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Servir cette préparation avec charcuteries, chips ou crackers salés, ou zapper l’égouttage : le plat devient très sodé ou aqueux, et on ressort aussitôt la salière.

Composer sans salière : accords et surveillance du sel

Avec ces fromages les moins salés, on sert crudités, fruits frais, pain complet ou de seigle, noix non salées et un filet de citron ; le contraste de textures suffit à réveiller le palais. On lit toujours la ligne « sel » pour 100 g et la mention « sans sel ajouté », tandis que feta, roquefort, mimolette ou pecorino restent à limiter.