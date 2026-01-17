Lidl : ce dévidoir d’arrosage à moins de 33 € règle enfin vos tuyaux qui traînent, mais pas pour tout le monde

Un tuyau qui fait des nœuds, qui bloque le passage et qu’il faut remballer en boule après l’arrosage : beaucoup de jardins ressemblent à ça dès que les beaux jours reviennent. Pourtant, il existe des accessoires simples qui transforment cette corvée en geste rapide, presque automatique.

Cet hiver, Lidl mise justement sur ce confort avec un enrouleur de tuyau d’arrosage Lidl vendu en pack complet. Proposé à 32,99 € au lieu de 47,99 € (soit une réduction de 31 %, jusqu’au 3 février 2026 selon les magasins et les stocks), il intrigue par sa promesse d’arroser "sans galère". Reste à voir à qui il rendra vraiment service.

Pourquoi cet enrouleur Lidl peut mettre fin aux tuyaux qui traînent

Le principe est simple : enrouler le tuyau sur un tambour plutôt que de le laisser serpenter partout. On évite les nœuds, les torsions qui coupent le débit et les risques de chute au milieu de la pelouse. Les spécialistes rappellent aussi qu’un tuyau bien rangé s’use moins vite, ce qui limite les fuites et les remplacements prématurés.

Lidl a choisi un modèle compact livré avec un tuyau de 15 mètres, suffisant pour un petit jardin, une cour ou une grande terrasse. L’idée est de couvrir sans effort les bacs, le carré potager ou la voiture garée devant la maison, sans avoir à tirer de toutes ses forces sur un tuyau récalcitrant.

Un kit d’arrosage complet, pensé pour la praticité au quotidien

L’enrouleur se distingue par une poignée centrale roulante qui facilite le transport et un centre de gravité bas pour rester stable pendant l’utilisation. La manivelle large rend l’enroulement plus rapide, tandis qu’un raccord coudé limite les pliures du tuyau. L’ensemble pèse environ 3,7 kg pour des dimensions proches de 39 x 38,5 x 24 cm, ce qui reste facile à porter ou à glisser dans un coffre.

Le kit comprend le tambour, le tuyau de 15 m, un kit de raccordement, une lance d’arrosage et même une seringue de nettoyage. Autrement dit, tout est prêt à l’emploi dès la sortie de boîte, sans achats supplémentaires de raccords. À 32,99 € (environ 36 €), quand des enrouleurs 15 m similaires dépassent parfois 60 € dans d’autres enseignes, le positionnement prix vise clairement les budgets serrés.

Ce dévidoir à 32,99 € est-il adapté à votre jardin ?

Ce modèle vise surtout les petits extérieurs : jardin de ville, terrasse, allée à nettoyer, camping-car ou bateau à rincer sur une aire de stationnement. Pour un grand terrain ou un potager très étendu, un enrouleur mural Parkside de 25 m vendu autour de 49,99 € sera plus confortable, quitte à rester fixé près du robinet.

Dans tous les cas, mieux vaut dérouler le tuyau sans le tendre à fond, le ranger à l’abri l’hiver et vider l’eau après usage pour éviter les dégâts du gel. Quelques réflexes simples qui permettent de profiter plusieurs saisons de ce dévidoir Lidl à moins de 33 €, tout en disant adieu au fouillis de tuyaux au sol.