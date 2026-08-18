Canicule : cette laine naturelle évite à vos plantes de griller et réduit vos arrosages de 30 %

Étés à répétition, arrosoir à la main et sols qui craquellent malgré vos efforts ? Un paillage en laine de mouton pourrait bien changer le sort de vos plantations.

Quand le thermomètre grimpe, les scènes se répètent : terre qui craquelle dès le lendemain d’un arrosage, tomates qui avortent, pots de balcon brûlants dès midi. Malgré les allers-retours avec l’arrosoir, les plantes restent en stress hydrique et les restrictions d’eau compliquent encore la situation. Le sol nu se dessèche alors à une vitesse impressionnante.

Une grande partie du problème vient de ce sol laissé à nu : l’eau s’y évapore en quelques heures sous le soleil et le vent. D’où le rôle clé des paillages. Au-delà de la paille ou des copeaux, une matière naturelle encore discrète au jardin commence à se faire remarquer : la laine de mouton. Comment ce drôle de manteau peut-il garder vos bacs frais plus longtemps lors des fortes chaleurs ?

Pourquoi la laine de mouton devient un paillage anti-canicule

Dans de nombreux potagers, la laine a déjà été testée comme couverture du sol. Étendue en couche de quelques centimètres autour des plantes, la laine de mouton agit comme une éponge isolante. Ses fibres riches en kératine absorbent l’humidité, retiennent plusieurs fois leur poids en eau puis la relâchent progressivement autour des racines. En couvrant la terre, elle fait écran au soleil et au vent : l’évaporation ralentit, la température du sol varie moins, les racines sont moins malmenées. Des essais ont même montré jusqu’à 30 % d’arrosages en moins dans certaines conditions.

Quelles plantes protéger en priorité avec ce paillage naturel ?

Nous avons tous déjà vu un pot ou une jardinière se dessécher en une journée de canicule. Dans ces situations, le paillage en laine de mouton protège très bien tomates, courgettes, aubergines, fraisiers, petits fruits ou jeunes arbustes, gourmands en eau. Il est aussi utile sur les balcons plein sud et les bacs qui chauffent vite. On pose la laine sur une terre déjà humide, en couche aérée de 5 à 10 cm, en laissant 2 à 3 cm nus autour des tiges pour les laisser respirer. Seule vraie contre-indication : les plantes acidophiles, comme azalées, rhododendrons ou myrtilles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arrosages en moins jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La laine de mouton est hygroscopique : ses fibres emprisonnent l’eau au lieu de la laisser filer, puis la restituent lentement au sol. En même temps, leur pouvoir isolant protège la surface de la terre du soleil et du vent, ce qui freine l’évaporation. 💡 Le petit plus : Réserver la laine aux zones les plus exposées du jardin, comme les pots en plein soleil, permet de concentrer l’économie d’eau là où elle compte vraiment. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étaler une laine sale et compacte sur un sol sec, collée contre les tiges : le collet peut pourrir et le sol reste pourtant désespérément sec.

Faire durer l’effet fraîcheur saison après saison

Petit bonus : ce paillage ne se remplace pas tous les quatre matins. En pleine terre comme en bac, la laine reste efficace environ 12 à 18 mois avant de se dégrader en apport de matière organique riche en azote. Chaque printemps, on peut simplement rajouter une fine couche là où elle s’est tassée. Les plantes profitent d’un sol plus vivant, et les arrosages de l’été deviennent moins chronophages.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ce kit malin pour plantes d’intérieur : 16 outils que les pros gardent sous la main pour éviter les morts»