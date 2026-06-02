Votre paillis ne sert à rien : cette épaisseur minimum à respecter pour sauver le jardin cet été

Un été de canicule, un paysagiste a sorti son mètre et brisé mes certitudes : mon paillis ne servait presque qu’à faire joli. Comment quelques centimètres manquants peuvent-ils mettre un jardin à genoux ?

Scène bien connue un matin de juillet : pelouse grillée, massifs raplapla, sol craquelé entre deux arrosoirs. Pourtant, tout semblait sous contrôle avec cette fine couche de paillis étalée au printemps, façon garniture soigneuse sur un dessert. Visuellement, c’était parfait… mais le jardin souffrait comme si de rien n’était.

Un paysagiste venu pour un devis s’est accroupi, a planté son mètre dans le sol et a lâché, mi-amusé, mi-désolé : « Votre paillis, c’est de la décoration ». En lisant 2 cm à peine là où il fallait au moins trois fois plus, le verdict est tombé : l’ennemi ne venait pas du paillis, mais de son épaisseur de paillage.

Quand 2 cm de paillis ne protègent presque rien

Le principe du paillage est simple : recouvrir le sol pour limiter l’évaporation, nourrir la terre et freiner les herbes indésirables. L’ADEME rappelle que, bien posé, il réduit fortement les arrosages, et Jardiner Malin estime qu’un sol paillé reste humide deux à trois fois plus longtemps qu’un sol nu. Mais tout cela suppose une couche suffisante. Mon Jardin Ma Maison recommande déjà une « épaisseur minimum de 5 cm » pour un paillis efficace au potager, et de nombreux guides montent à 5–7 cm.

Avec 1 à 3 cm de paillis organique, le soleil atteint encore la terre, la chaleur traverse, les graines d’herbes trouvent de la lumière. Selon le guide Floralens, une vraie couche de paillis peut réduire l’évaporation de 70 à 90 % ; en dessous du seuil utile, cette barrière thermique s’effondre. Résultat très parlant en été : sol brûlant sous les doigts quelques heures après l’arrosage, paillis qui se gorge de chaleur au lieu de garder la fraîcheur.

Quelle épaisseur de paillage selon le coin du jardin

Les références se recoupent : de l’ADEME à Promesse de Fleurs, la fourchette idéale pour un paillis organique (paille, feuilles mortes, paillettes de lin, BRF mûr) tourne autour de 5 à 7 cm au potager comme dans les massifs. Sous arbres et arbustes, Jardiner Malin et Plan de jardin montent facilement à 7–8 cm, voire 8–10 cm pour la paille ou le BRF. Pour un paillis minéral (ardoise, pouzzolane, gravier), 3 à 5 cm suffisent largement. En hiver seulement, Gamm Vert conseille des couches protectrices plus épaisses, 10 à 15 cm de paille ou de feuilles, à alléger au printemps.

Moins de 3 cm : paillage surtout décoratif.

5 à 7 cm : zone vraiment utile contre la sécheresse estivale.

Plus de 8–10 cm en déchets frais : risques de limaces et de sol asphyxié.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70–90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À partir de 5 à 7 cm, le paillis forme une véritable couette isolante : il bloque la lumière, freine l’évaporation et amortit les écarts de température, ce qui garde le sol frais plusieurs jours après l’arrosage. 💡 Le petit plus : ajouter une fine couche de compost mûr sous les copeaux ou le BRF limite la faim d’azote et donne un coup de fouet aux massifs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser une couche épaisse de tontes fraîches encore humides, qui fermente, colle et étouffe les racines au lieu de les protéger.

Mesurer et corriger : la petite routine qui change tout

Nous avons tous déjà vidé un sac en l’étalant « au jugé ». Pour vérifier, rien de plus simple : planter un bâton ou un crayon jusqu’au sol, marquer le niveau du paillis avec le doigt, puis mesurer. La plupart du temps, on découvre 2 ou 3 cm là où l’on croyait en avoir le double. La correction se fait par étapes, sur sol humide, jamais par vent fort, et toujours en laissant le collet des plantes bien dégagé comme le recommande Promesse de Fleurs.

L’ADEME met en garde contre les couches très épaisses de matières fraîches, riches en eau, qui attirent les limaces et peuvent provoquer l’asphyxie du sol. Les copeaux de bois ou BRF très jeunes, eux, déclenchent parfois une « faim d’azote » : les micro-organismes consomment l’azote pour les décomposer et les plantes tirent la langue. D’ailleurs, mieux vaut épaissir progressivement, observer l’humidité et la vie du sol, et viser cette zone idéale où le paillis travaille vraiment pour le jardin, pas contre lui.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les 9 légumes qui supportent la sécheresse en été»