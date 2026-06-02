Canicule : arrêtez d’inonder vos tomates, cette technique des maraîchers peut sauver toute votre récolte
En pleine canicule, beaucoup intensifient l’arrosage des tomates en période de canicule, au risque de les fragiliser. Inspirée des maraîchers, une courte privation d’eau peut pourtant les endurcir et limiter les maladies.
Fin juin, le thermomètre s’affole, les feuilles de vos tomates pendent tristement, les fleurs sèchent, les jeunes fruits stagnent. Panique au jardin : on court chercher l’arrosoir, matin et soir, jusqu’à transformer la terre en boue collante autour des tiges.
Dans un contexte de restrictions d’eau, ce réflexe rassurant a pourtant fragilisé bien des potagers. Les maraîchers aguerris font exactement l’inverse : ils pratiquent un stress hydrique maîtrisé, et acceptent de couper l’eau quelques jours pendant la canicule. Comment cela peut-il rendre les plants plus solides ?
Au-delà de 30 °C, vos tomates changent de rythme
La tomate se sent bien entre 21 et 28 °C ; au-delà de 30 °C, elle ralentit, ferme ses pores pour limiter l’évaporation et passe en mode survie. Entre 32 et 35 °C, le pollen devient largement stérile, les fleurs tombent malgré tous vos soins.
Dans ces conditions, multiplier l’arrosage des tomates en période de canicule ne relance pas la croissance. L’eau reste surtout en surface, chauffe, s’évapore vite et crée une humidité stagnante idéale pour le mildiou ou l’oïdium. Les fameux fruits qui se fendent après l’orage viennent souvent de là.
Couper l’eau pendant le pic pour forcer les racines à plonger
Nous avons tous déjà cru bien faire avec de petits arrosages quotidiens. Résultat : les racines restent en haut, là où le sol brûle le plus vite, et les jeunes radicelles finissent littéralement par cuire. Comme le rappelle Pause Maison : « Une tomate trop arrosée pendant la canicule devient paresseuse. »
Les maraîchers procèdent autrement. La veille d’un pic annoncé, ils arrosent longuement au pied, en plusieurs passages, pour que l’eau descende profondément, puis installent un paillage de 5 à 7,5 cm, jusqu’à 8 à 10 cm en plein épisode. Ensuite, ils laissent sécher la croûte de surface deux à trois jours, sur des plants adultes bien enracinés en pleine terre.
Le bon mode d’emploi pour un sevrage sans casse
Concrètement, on prépare le sol en l’ameublissant légèrement, puis on apporte 4 à 8 litres d’eau par pied, le soir ou tôt le matin, en deux fois pour bien faire pénétrer. Le paillage agit ensuite comme un couvercle qui garde la fraîcheur en profondeur tout en laissant sécher la surface.
Pendant deux à trois jours de canicule, on n’arrose plus en pleine terre, on observe seulement les feuilles le matin. Si elles restent molles, on remet un arrosage généreux au pied et l’on espace ensuite les apports. En pot, on raccourcit le sevrage, on ombre et l’on privilégie une réserve lente plutôt qu’un arrêt net.
Sources
En bref
- 🌡️ Fin juin, une vague de chaleur met les tomates en difficulté et interroge les jardiniers sur l’arrosage des tomates en période de canicule.
- 💧 Le texte détaille comment un stress hydrique maîtrisé, avec arrosages profonds et paillage, peut remplacer les petites douches quotidiennes pendant les pics de chaleur.
- 🍅 Une fois bien encadrée, cette gestion de l’eau transforme la vigueur des plants, la santé du feuillage et même la saveur des futures récoltes.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité