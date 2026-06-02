Tomates qui noircissent par le bas : ce n’est pas une maladie mais cette erreur d’arrosage les condamne cet été

Chaque été, mes tomates noircissaient par le bas et je redoutais le mildiou. Jusqu’au jour où j’ai compris que le vrai problème se cachait dans mon arrosoir.

Voir ses tomates noircir par le bas alors qu’elles commençaient à rougir a déjà gâché plus d’un été au potager. Les fruits se tachent au niveau du cul, la panique monte, on pense immédiatement à une vilaine maladie.

Beaucoup ont sorti les traitements contre le mildiou, sans sauver une seule grappe. En réalité, ces tomates souffrent surtout de pourriture apicale, le fameux cul noir lié à l’eau et au calcium. Quand la cause est comprise, l’arrosoir change totalement de rôle.

Quand le cul noir des tomates n’est pas une maladie

Dans la pourriture apicale, la tache brune apparaît toujours à l’extrémité inférieure du fruit, côté fleur. Elle devient noire, sèche, en creux, tandis que la tomate grossit encore. Le reste du pied reste souvent vert, sans taches sur les feuilles.

Avec un vrai mildiou de la tomate, ce sont d’abord les feuilles qui brunissent, parfois avec un léger duvet gris après la pluie, puis les tiges et les fruits. Le cul noir, lui, n’est pas contagieux : c’est un trouble de nutrition interne.

L’arrosage irrégulier, vrai déclencheur de la pourriture apicale

Nous avons tous connu la séquence canicule, oubli d’arroser, puis grosse “douche” du soir. Cette succession de sécheresse et d’excès d’eau crée un fort stress hydrique. Les racines fonctionnent mal, la sève circule moins vers les fruits en formation.

Les spécialistes conseillent d’arroser le matin, entre cinq et huit heures, quand la terre est fraîche et l’évaporation limitée. L’idéal est un arrosage au pied, lent et profond, sans mouiller les feuilles. En pleine terre, un ou deux apports copieux par semaine suffisent souvent ; en pot, l’arrosage doit rester très régulier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très efficace Confort d’arrosage Plantes moins stressées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’arrosage régulier, au pied et de préférence le matin, maintient une humidité stable autour des racines ; le calcium circule mieux, les jeunes fruits ne se retrouvent plus brutalement en manque. 💡 Le petit plus : Ajouter un paillage épais limite encore l’évaporation et évite bien des coups d’arrosoir de dernière minute. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser beaucoup mais rarement, surtout le soir, en laissant totalement sécher la terre entre deux apports.

La routine simple qui sauve les prochaines grappes

Les tomates déjà atteintes ne guériront pas ; mieux vaut les enlever et corriger tout de suite la façon d’arroser. Un bon paillage stabilise l’humidité, des engrais moins riches en azote apaisent la plante, et un pH de sol voisin de 6 à 6,8 aide le calcium à rester disponible.

Pour retenir la nouvelle routine, quelques repères simples suffisent au quotidien :

Arroser le matin, au pied, sans mouiller le feuillage.

Garder la terre légèrement humide grâce au paillage.

Éviter les gros coups d’arrosoir après plusieurs jours de sécheresse.

Limiter les engrais azotés “coup de fouet” sur les tomates.

Réserver l’arrosage du soir aux épisodes de forte canicule ou aux restrictions d’eau.