«Étale au moins 7 cm» : cette couverture végétale au potager lui évite presque d'arroser, la plupart se trompent encore

En plein été de restrictions d’eau, son potager restait frais pendant que ceux des voisins grillent. Derrière ce miracle apparent, une simple épaisseur de paillage au potager bien dosée.

Chaque été, la même scène : le potager brûle, les cuves se vident, les arrêtés sécheresse s’enchaînent. Sauf chez ce beau‑père malin qui, un jour de juin, a posé sa brouette, regardé ses tomates et lâché sa phrase fétiche : « Étale au moins 7 cm, pas un de moins ». Autour de ses rangs, une épaisse couverture végétale a été installée.

Pendant que les voisins couraient après l’arrosoir, ses salades sont restées croquantes des semaines durant. Son secret n’avait rien de magique : un simple paillis organique, posé à la bonne épaisseur paillage potager et au bon moment, suffit à alléger la corvée d’eau tout l’été.

Pourquoi ces 7 cm changent tout pour le potager

La plupart des fiches techniques recommandent entre 5 et 7 cm de paillis végétal au potager ; à 7 cm, l’isolation devient vraiment efficace. Cette couche forme un bouclier contre le soleil et le vent, limite l’évaporation et garde le sol humide deux à trois fois plus longtemps qu’une terre nue, comme le rappelle Jardiner Malin.

Selon plusieurs essais, un bon paillage réduit l’évaporation de 50 à 80 % et permet souvent de diviser par deux les arrosages. Sous cette couverture, « le ver de terre est là pour transformer les matières organiques pour les rendre admissibles par les plantes », rappelle Bastien dans l’émission *Ici Creuse*.

La bonne matière… et le bon timing

Dans l’esprit du beau‑père, peu importait la matière tant qu’elle restait végétale : paille de céréales, feuilles mortes, broyat de bois, foin ou tonte de gazon bien séchée. Bastien prévient toutefois : « On ne la met pas fraîche directement au potager », car le jus de décomposition pourrait « brûler les racines ». Mieux vaut l’étaler en fines couches, bien sèche, mêlée aux feuilles.

Autre règle d’or : ne jamais pailler une terre déjà craquelée. La DRAAF Auvergne‑Rhône‑Alpes conseille d’arroser abondamment si le sol est sec, puis seulement d’installer le paillis. Poser directement 7 cm sur une terre poussiéreuse reviendrait à enfermer la sécheresse ; l’idéal est d’intervenir juste après une bonne pluie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? 7 cm de paillis limitent l’évaporation et nourrissent un sol vivant. 💡 Le petit plus : Mélanger paille, feuilles et broyat rend le paillis plus stable. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pailler un sol sec ou trop fin aggrave la sécheresse.

Poser les 7 cm sans erreur : le geste pas à pas

Le beau‑père avait un rituel immuable. Il désherbait les planches, griffait la surface, puis arrosait à fond pour humidifier sur 15 à 20 cm. Ensuite, il déposait une première couche de 3 cm autour des plants, en laissant quelques centimètres nus au pied de chaque tige.

Une fois les tomates et courgettes bien installées, il complétait jusqu’à atteindre réellement 7 cm partout, en rajoutant un peu de matière dès que le paillis se tassait. Nous avons tous déjà commis les mêmes erreurs ; il les évitait en gardant au moins 5 cm de couverture, en ne dépassant pas 10 cm de matières trop fines et en réservant la tonte fraîche au compost, jamais au pied des légumes.