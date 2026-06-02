Aligot : ce plat filant 100 % local venu d’un coin des Pyrénées affole les restos… et peut s’inviter chez vous

Dans les vallées d’Ariège, un restaurant et une productrice de tomme fraîche réinventent l’aligot en recette ariégot 100 % locale. Entre purée filante et Bethmale, un geste précis change tout en cuisine.

Une purée chaude qui s’étire en longs rubans, une odeur d’ail et de lait chaud qui envahit la salle, les assiettes qui arrivent nappées d’un ruban crème et or. On pense tout de suite à l’Aubrac, pourtant cette préparation filante est née bien plus au sud, dans les vallées d’Ariège.

Là-bas, un restaurant a osé revisiter l’aligot en jouant la carte du circuit court jusqu’au bout, avec tomme fraîche et Bethmale de la ferme voisine. La productrice résume l’enjeu : « C’est bien que les restaurateurs jouent le jeu du local ». À la maison aussi, on peut faire filer cette recette ariégot sans quitter sa cuisine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre farineuses (type Bintje ou Marabel)

✅ 200 à 250 g de tomme fraîche locale non affinée (J1)

✅ 20 cl de crème fraîche entière et 2 gousses d’ail écrasées

✅ Sel, poivre, 4 saucisses et 4 tranches de Bethmale

Ariégot : quand l’aligot se met au 100 % local

Le principe reste celui de l’aligot : purée de pommes de terre, ail, crème et fromage filant travaillé à la spatule. Mais en Ariège, on revendique un plat identitaire, l’ariégot, porté par une tomme fraîche produite tout près des fourneaux.

Les bons produits pour un ariégot filant et local

On choisit des pommes de terre farineuses, Bintje ou Marabel, pour une purée dense. Le cœur du plat reste la tomme fraîche J1, non affinée, en petits dés. Crème entière, ail, saucisse grillée et tranche de Bethmale complètent ce plateau 100 % Ariège.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, couper et cuire les pommes de terre, puis les écraser en purée dense sans utiliser de mixeur. Technique : Remettre la purée sur feu doux, incorporer crème et ail, assaisonner et travailler en mantecatura avec une spatule en bois. Cuisson : Ajouter la tomme fraîche en petits dés, petit à petit, en remuant sans cesse sans faire bouillir la préparation. Finition : Étirez l’ariégot jusqu’à ce qu’il soit bien filant et brillant, puis servez aussitôt avec saucisse grillée et Bethmale.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Temps ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert La tomme fraîche non affinée, riche en eau et en protéines souples, fond sans graisser. Dans une purée chaude mais non bouillante, ces protéines s’alignent quand on étire à la spatule, créant ce réseau élastique et ce filant spectaculaire. ✨ Le twist gourmand : Faites légèrement gratiner le Bethmale sur la saucisse quelques minutes sous le gril, ou ajoutez une pincée de Bethmale râpé au cœur de l’ariégot encore chaud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Passer la purée au mixeur la rend gluante et casse le fil : la tomme ne peut plus s’étirer correctement.

Variantes et idées d’accompagnements « terroir »

Servez l’ariégot brûlant, en quenelles à côté de la saucisse, et jouez sur les fromages : Bethmale de vache plus doux, de brebis plus corsé. Ailleurs, même recette avec une tomme fraîche vraiment locale.