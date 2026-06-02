Trop de fraises du jardin ? Ces 5 recettes vide-barquettes à enchaîner d'urgence pour ne plus rien gaspiller

Début juin, mon potager déborde de fraises qui ramollissent plus vite que je ne les mange. Voici comment j'organise une session anti-gaspi pour tout écouler sans stress.

Début juin, le parfum des fraises du jardin envahit la cuisine. Les barquettes s’empilent, le plan de travail colle un peu au sucre, et pourtant le potager continue à produire.

On se pose alors toujours la même question : que faire avec trop de fraises sans en perdre une seule ? La solution tient dans cinq recettes vide-barquettes, à enchaîner simplement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 kg de fraises du jardin (dont 1 kg très mûres)

✅ 700 g de sucre en poudre

✅ 3 citrons jaunes, 1 citron vert, 1 pincée de sel

✅ Mascarpone, yaourt grec, biscuits à la cuillère, menthe, vanille, eau, burrata, pistaches, basilic, huile d’olive, miel

Que faire avec trop de fraises du jardin : trier, peser, répartir

On commence par rincer les fraises du potager, sans les laisser tremper. On les sèche, puis on retire les fruits abîmés ou moisis, qui risquent de gâcher la barquette.

On sépare ensuite les fraises très mûres des fruits encore fermes. Les premières partiront en confiture express, sirop de fraises maison et glace ; les secondes en tiramisu et salade.

Recettes anti-gaspi fraises : la méthode batch cooking en 5 préparations

Pour garder une cuisine fluide, on enchaîne les 5 recettes avec des fraises comme un petit batch cooking maison. D’ailleurs, on commence par le chaud (confiture et sirop), puis le froid (tiramisu, salade ou burrata), enfin la glace sans sorbetière.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher, trier les fraises, puis les répartir par bols. Technique : Cuire la confiture express avec les fraises très mûres, puis utiliser la même casserole pour le sirop. Cuisson : Cuire la confiture 20 minutes, tester sur assiette froide ; pour le sirop, frémir 10 minutes, écraser, filtrer. Finition : Mixer fraises, sucre, citron et sirop pour la glace ; monter le tiramisu ; préparer la salade fraises–menthe–citron ou la burrata au pesto.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 1 h 30 pour 2 kg 🔍 Le secret de l’expert En triant les fraises par maturité, on valorise chaque barquette : les très mûres, plus sucrées et parfumées, vont en confiture, sirop ou glace ; les plus fermes apportent du croquant au tiramisu et à la salade. ✨ Le twist gourmand : Servir la salade de fraises autour d’une burrata fraîche : un pesto pistache–basilic, mixé avec huile d’olive et miel, donne un effet restaurant avec des produits très simples. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop peu de sucre ou une cuisson stoppée trop tôt : la confiture se transforme en soupe de fraises, qui se garde mal et détrempe les tartines.

Fraises trop mûres : que faire des restes, conservation et dressage

La confiture se garde plusieurs semaines dans des pots propres, remplis encore chauds. Le sirop de fraises reste une semaine au frais. La glace maison supporte environ un mois au congélateur, bien couverte.

Le tiramisu se garde 24 heures au réfrigérateur. La salade fraises–menthe–citron ou la burrata au pesto se prépare à la minute. Quelques fruits restants ? En coulis pour napper yaourts, cakes ou une recette aux fraises du potager.