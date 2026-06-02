40 °C et canicule annoncés : ces 4 vivaces que les anciens plantaient en juin sauvent votre jardin sans arrosage

Alors que 40 °C sont annoncés et que les arrêtés sécheresse se multiplient, certains massifs restent fleuris sans tuyau. En juin, quatre vivaces résistantes à la canicule y tiennent le choc grâce à un geste oublié des anciens.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lavandula angustifolia 🌸 Nom courant Lavande vraie (lavande officinale) 📏 Dimensions 40 à 60 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil (6 à 8 h de soleil direct) ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ en sol drainé 🍂 Feuillage Persistant, gris-vert, très parfumé

40 °C annoncés, pelouses roussies, arrêtés sécheresse qui tombent… Pourtant, dans bien des villages, on a tous en tête ce jardin d’anciens resté fleuri tout l’été, alors que personne ne sortait le tuyau. Rien de magique : juste quelques vivaces résistantes à la canicule bien choisies et installées au bon moment.

En juin, la terre a enfin chauffé et les jours sont longs : c’est la fenêtre que nos aînés ont toujours visée pour planter leur quatuor de choc. Lavande, romarin, santoline et sedum ont ainsi eu le temps de plonger leurs racines en profondeur avant la première vague de chaleur.

Pourquoi ce quatuor supporte 40 °C sans arrosage

Ces quatre vivaces sans arrosage ont chacune une arme secrète. Le feuillage gris de la lavande et de la santoline renvoie la lumière et garde la fraîcheur. Le romarin, avec ses aiguilles fines, limite l’évaporation. Le sedum, lui, stocke l’eau dans ses feuilles charnues et a tenu plusieurs semaines sans pluie dans bien des jardins.

Installé en plein soleil, ce massif de terrain sec a consommé bien moins que des plates-bandes d’annuelles gourmandes : autour de 4 L/m² contre 5,3 L/m² selon les références citées pour les massifs classiques. Dans un jardin sec bien conçu, les besoins d’arrosage ont souvent été réduits jusqu’à 50 %.

Planter en juin : le geste des anciens pour un jardin autonome

Nous avons tous déjà planté trop vite dans une terre lourde, puis vu dépérir ces plantes “de soleil”. Les anciens, eux, allégeaient systématiquement le sol : un trou large, puis un mélange d’environ un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau et un tiers de sable et graviers pour garantir un sol très drainé. Sans ça, racines asphyxiées et romarin qui noircit.

Vient ensuite le paillage, véritable climatiseur naturel. En déposant 5 à 7 cm de paillage minéral (graviers, pouzzolane) au pied de ces vivaces résistantes à la sécheresse, l’humidité a été gardée en profondeur. Un arrosage copieux le jour de la plantation, puis seulement quelques apports espacés sur 2 à 3 semaines ont suffi, le temps que les racines s’ancrent.

Composer son massif canicule-proof et éviter les faux pas

Pour un ruban à l’ancienne, on alterne lavande et santoline tous les 40 à 50 cm, on place le romarin en arrière-plan, un pied tous les 80 à 100 cm, et on glisse des sedums couvre-sol entre les touffes, à 25 ou 30 cm. D’ailleurs, cette scène fonctionne aussi en bac profond sur une terrasse, à condition de garder le même substrat drainant et un paillage minéral en surface.

Trois erreurs restent à bannir pour que ce décor tienne vraiment 40 °C sans broncher :

installer ces plantes en sol argileux non drainé ;

leur offrir moins de six heures de soleil direct ;

les arroser tous les soirs en été, ce qui les a déjà rendues paresseuses et fragiles dans bien des jardins.