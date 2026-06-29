Cette quiche courgette-chèvre qui sauve le dîner : les 2 gestes à ne surtout pas zapper pour la réussir

Soir de semaine, frigo clairsemé et plus aucune idée de repas ? Avec quelques courgettes et un reste de chèvre, une quiche dorée peut pourtant tout arranger.

Certains soirs, on ouvre le frigo et rien n’inspire. Une pâte qui attend, deux courgettes un peu seules, un morceau de chèvre, quelques œufs… L’air du soir est doux, on a faim, mais pas l’énergie de sortir une recette compliquée. On a surtout envie d’une bonne odeur de four qui réconforte et d’un plat qui se partage sans discussion.

Dans ces moments-là, une quiche qui gonfle et dore tranquillement règle le dîner presque toute seule. Entre le fond croustillant, le cœur fondant et le fromage qui gratine, cette version courgette et chèvre met d’accord petits et grands. Reste à connaître les deux gestes qui garantissent la réussite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (230 à 250 g), de préférence pur beurre

✅ 2 courgettes moyennes (350 à 400 g) + 6 tomates cerise bien mûres

✅ 100 g de fromage de chèvre en bûche + 50 g de gruyère ou emmental râpé

✅ 3 œufs, 15 cl de crème liquide entière, 2 c. à s. d’huile d’olive, herbes de Provence, sel, poivre, 1 c. à s. de moutarde et 1 c. à s. de miel en option

Pourquoi cette quiche courgette chèvre sauve les soirs sans idée

Avec une simple pâte brisée et quelques légumes, on obtient un plat unique complet, végétarien et bon marché. La courgette apporte un moelleux léger, le fromage de chèvre signe le goût, le gruyère râpé offre cette dorure qui fait saliver. Servie avec une salade, cette quiche courgette chèvre remplace sans peine un repas plus élaboré. On la sert chaude en semaine, tiède pour un pique-nique ou froide le lendemain : la texture reste nette, les parts se tiennent, la cuisine reste simple.

Étapes clés pour une quiche courgette chèvre bien dorée, jamais détrempée

Pour éviter la pâte molle et l’appareil qui flotte, on s’appuie sur deux points : des courgettes poêlées et une vraie cuisson à blanc du fond de tarte. Ensuite, le montage se fait en quelques gestes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Laver les courgettes, les couper en rondelles, éventuellement les saler 10 minutes puis les éponger. Les faire revenir à la poêle dans l’huile d’olive avec sel, poivre et herbes de Provence jusqu’à ce qu’elles soient souples mais encore tenues. Technique : Foncer un moule avec la pâte brisée, piquer le fond et enfourner 10 minutes à 200 °C, à blanc. Badigeonner ensuite une fine couche de moutarde pour relever le goût et limiter la détrempe. Cuisson : Répartir les courgettes sur la pâte, ajouter le fromage de chèvre en rondelles et les tomates cerise coupées en deux, puis verser l’appareil à quiche (œufs fouettés avec la crème) sans dépasser le bord. Saupoudrer de gruyère râpé et, si on aime, d’un filet de miel. Finition : Remettre au four environ 30 minutes, toujours à 200 °C, jusqu’à surface bien gratinée et dorée et centre pris. Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four pour que la garniture se stabilise avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert Courgettes riches en eau et pâte brisée ne font pas toujours bon ménage. En les saisissant d’abord à la poêle, on évacue une partie de cette eau. La cuisson à blanc gélatinise l’amidon de la pâte, qui reste croustillante malgré une garniture généreuse en légumes et en fromage. ✨ Le twist gourmand : Version bistrot en vue : moutarde fine sur le fond, léger filet de miel sur le chèvre, herbes de Provence sur le dessus avant d’enfourner ; le sucré-salé réveille tout le plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues sur une pâte non précuite avec trop d’appareil liquide ; la pâte boit tout, la quiche ne dore pas et le centre reste tremblotant.

Variantes, service et conservation futée

Envie de changer sans compliquer ? On peut renforcer le chèvre en ajoutant quelques dés supplémentaires ou, au contraire, le choisir très doux. Quelques olives noires ou de fines rondelles d’oignon rouge apportent du relief, tandis qu’un basilic frais ciselé à la sortie donne un parfum très estival.

Cette quiche se conserve 2 jours au réfrigérateur, bien filmée. On la réchauffe au four 10 minutes à 160 °C pour garder la pâte croustillante, ou on sert les parts froides avec une salade verte bien moutardée pour un dîner express. Les restes supportent aussi la congélation, coupés en parts puis réchauffés directement au four.