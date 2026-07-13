Ce légume d’été râpé caché dans mes pancakes salés les rend ultra moelleux : l’astuce bluffante à tester ce soir

Dans la poêle, des pancakes salés à la courgette ultra moelleux dorent pour un dîner ou un brunch prêt en 25 minutes. Quel est ce légume d’été râpé qui disparaît dans la pâte tout en changeant tout à la texture ?

Dans la poêle, une odeur de fromage grillé et d’huile d’olive emplit la cuisine pendant que de petits disques dorés gonflent doucement. On croque : l’extérieur croustille, le cœur reste tendre, sans qu’aucun morceau de légume ne trahisse le secret de la pâte.

À table, tout le monde réclame la recette de ces pancakes salés faciles, parfaits au dîner comme au brunch. On les croit bourrés de fromage ; en réalité, un légume d’été râpé fait tout le travail. Prêt à le cacher, lui aussi, dans votre pâte ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de courgette râpée finement, bien essorée

✅ 2 œufs + 200 ml de lait demi-écrémé

✅ 180 g de farine T55 + 8 g de levure chimique

✅ 60 g de fromage râpé, 20 g d’huile d’olive, sel, poivre

Le légume d’été caché qui rend les pancakes salés incroyablement moelleux

La star cachée, c’est la courgette râpée, glissée dans la pâte à pancakes salés. Bien essorée, elle apporte ce qu’il faut d’humidité pour des pancakes salés à la courgette râpée ultra moelleux, sans goût végétal marqué. Les fibres gardent l’eau, la mie reste tendre et le légume passe inaperçu.

Recette express : pancakes salés à la courgette ultra moelleux, pas à pas

On râpe la courgette, on la sale légèrement, on la laisse dégorger puis on l’essore fort dans un torchon : geste clé. Dans un saladier, on fouette œufs, lait, huile, sel et poivre, puis on ajoute farine et levure en mélangeant à peine. Courgette essorée, fromage râpé et herbes s’ajoutent en dernier, avant la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette, la saler, laisser dégorger puis la presser pour retirer l’eau. Technique : Fouetter œufs, lait, huile, assaisonnement ; ajouter farine et levure sans trop travailler. Cuisson : Chauffer une poêle huilée à feu moyen, déposer de petites louches de pâte. Finition : Retourner après formation de bulles, cuire l’autre face, servir aussitôt bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert Bien essorée, la courgette agit comme une éponge interne : elle retient l’humidité pendant la cuisson et empêche les pancakes de sécher. L’huile d’olive et le fromage enrobent la farine, limitant le gluten ; mélangée rapidement, la pâte reste aérée et gonfle mieux à la poêle. ✨ Le twist gourmand : Empiler quelques pancakes, napper de sauce yaourt–citron–ciboulette, ajouter feta émiettée ou saumon fumé et quelques herbes : un vrai plateau façon brunch pour un dîner express. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’essorer la courgette ou battre la pâte trop longtemps : vous obtiendrez des pancakes plats, détrempés et élastiques, loin du moelleux attendu.

Varier, servir et conserver vos pancakes salés aux légumes d’été

Ces pancakes salés aux légumes d’été se servent chauds ou tièdes, avec salade ou crudités et une sauce yaourt–citron–ciboulette. On peut remplacer un peu de fromage par de la feta, ajouter des dés de poivron ou les servir en version brunch avec saumon fumé. Conservés 24 h au réfrigérateur, ils retrouvent leur moelleux après un passage à la poêle.