Ce plat au four avec légumes du soleil et boulettes, qui cuit tout seul, va enfin sauver vos soirs pressés

Entre courgettes, tomates et boulettes de bœuf, ce tian au four promet un dîner complet sans surveiller la cuisson. En quelques gestes, le four orchestre un plat juteux et convivial.

En fin de journée, quand on n’a plus envie de surveiller trois casseroles, l’odeur des légumes du soleil qui rôtissent au four suffit à redonner faim. Courgettes, tomates, oignons et ail se dorent doucement, les herbes de Provence embaument la cuisine.

On glisse par-dessus des boulettes de bœuf, on ferme la porte du four… et on le laisse travailler. À la sortie, un plat complet arrive à table, juteux, coloré, façon grande tablée d’été ; de quoi changer les soirs pressés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes du soleil : 3 courgettes (≈ 750 g), 5 tomates (≈ 700 g), 2 gros oignons, 2 gousses d’ail

✅ Base aromatique : 3 c. à soupe d’huile d’olive, herbes de Provence, sel, poivre, 1 c. à soupe de concentré de tomate, 10 à 12 cl d’eau

✅ Boulettes : 600 g de bœuf haché (10 à 15 % MG), 1 œuf, 60 g de chapelure, 40 g de parmesan, 1 c. à café de paprika doux, sel, poivre

✅ Finition facultative : basilic frais, olives noires ou pignons, 80 g de mozzarella ou feta

On a tout mis dans un plat, le four a fait le reste : le tian-boulettes qui sauve les soirs pressés

Le principe est simple et futé : un lit serré de courgettes, tomates et oignons façon tian de légumes, arrosé d’huile d’olive, sur lequel on pose des boulettes de bœuf aux herbes de Provence. À la cuisson, les légumes rendent un jus parfumé qui nourrit la viande, la surface dore doucement, et on obtient un plat unique, généreux, avec sauce naturelle et très peu de vaisselle.

Comment préparer le tian de légumes et boulettes de bœuf au four qui cuit tout seul

Ici, tout repose sur quatre gestes rapides ; ensuite, le four à 190 °C fait le reste pendant qu’on passe à autre chose.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Émincer les oignons, hacher l’ail, couper courgettes et tomates en fines rondelles, les disposer serrées dans un grand plat, saler, poivrer, arroser d’huile. Technique : Délayer le concentré de tomate dans l’eau et le verser autour. Mélanger bœuf, œuf, chapelure, parmesan, paprika, sel, poivre ; façonner 16 à 20 boulettes souples, sans trop tasser. Cuisson : Poser les boulettes sur le tian. Enfourner 40 à 45 minutes, jusqu’à légumes fondants et boulettes bien dorées ; couvrir légèrement si le dessus colore trop vite. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes pour que la sauce se pose. Parsemer de basilic, d’olives ou de pignons, ajouter éventuellement fromage, servir avec riz, semoule ou bon pain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Le volume de légumes crée une humidité douce qui les fait confire pendant que le gras du bœuf enrichit la sauce. À 190 °C, les boulettes dorent par réaction de Maillard, mais restent moelleuses si la viande n’est pas trop maigre et si les tranches de légumes restent fines. ✨ Le twist gourmand : Ajouter en fin de cuisson un voile de mozzarella ou de feta, quelques olives noires et un filet d’huile d’olive crue avec du basilic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les légumes trop épais, utiliser un bœuf trop maigre ou tasser les boulettes et couvrir hermétiquement : on obtient des légumes durs, une viande sèche et aucune belle coloration.

Variantes, accompagnements et version « je vide le frigo »

Ce plat accepte volontiers un mélange bœuf-veau, un bœuf-agneau plus parfumé ou même une volaille, en ajoutant un peu de parmesan pour garder des boulettes juteuses. On peut aussi glisser des rondelles d’aubergines, des poivrons ou des restes de légumes rôtis dans le tian, façon vide-frigo malin.

À table, une salade verte bien croquante suffit souvent ; sinon, riz, semoule ou pâtes courtes boivent la sauce à merveille. Côté verre, un rosé bien frais ou un rouge léger du Sud fait très bien le lien avec les herbes et la tomate rôtie.