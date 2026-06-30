Barbecue : arrêtez les pommes de terre, ces 4 accompagnements volent la vedette à toutes vos grillades
Vos invités boudent les mêmes pommes de terre tièdes à chaque barbecue ? Quatre accompagnements barbecue préparables à l’avance promettent une table plus excitante que les grillades elles-mêmes.
Fini les éternelles pommes de terre au barbecue : ces 4 accompagnements volent la vedette aux grillades
Le parfum du charbon, la graisse qui crépite, les marques de grill qui se dessinent… Tout est là. Puis arrivent, comme chaque année, le saladier de pommes de terre vapeur et la barquette de taboulé industriel. Soudain, l’enthousiasme retombe un peu.
On peut pourtant faire basculer le repas avec quatre accompagnements barbecue : croquants, ultra frais, parfumés aux herbes fraîches ciselées, certains glacés, d’autres encore tièdes de la braise. Résultat, la première bouchée part dans les bols, pas sur les côtes de porc.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de pommes de terre grenaille, 200 g de yaourt grec, persil, ciboulette, moutarde.
- ✅ 2 courgettes, 2 aubergines, 2 poivrons, 300 g de tomates cerises, citron, miel, paprika fumé.
- ✅ 250 g de semoule, 350 ml d’eau bouillante, 2 citrons, concombre, tomates, menthe.
- ✅ 4 épis de maïs, 40 g de beurre, paprika ou piment d’Espelette, 60 g de parmesan ou feta.
Pourquoi ces accompagnements font oublier les pommes de terre nature
En jouant sur les contrastes chaud-froid et fondant-croquant, ce quatuor fait oublier la simple pomme de terre nature. La salade de pommes de terre au yaourt grec reste généreuse, mais plus légère qu’une version mayonnaise, grâce à un assaisonnement à chaud.
Les légumes grillés marinés profitent de la cuisson sur braise : chair fondante, bords caramélisés par la réaction de Maillard, jus relevé de citron. À côté, le taboulé citronné et les épis de maïs beurrés façon street food rendent la viande secondaire.
Timing de pro : tout sortir en même temps sans courir
On commence par tout ce qui aime attendre. On cuit les pommes de terre, puis on les assaisonne encore tièdes avec sauce au yaourt et herbes. On prépare aussi le taboulé : 250 g de semoule de blé, 350 ml d’eau bouillante, huile d’olive, citron, légumes et repos au frais. Au dernier moment, on mélange la marinade au paprika fumé et miel pour les légumes, on pré-cuit si besoin le maïs, puis on passe à la grille.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire pommes de terre et maïs, hydrater la semoule, couper légumes.
- Technique : Mélanger sauce au yaourt, marinade au paprika fumé, beurre épicé.
- Cuisson : Griller légumes et épis sur braise moyenne, en tournant pour marquer.
- Finition : Assembler taboulé et salade, ajouter citron, herbes fraîches, fromage.
Variantes express & idées en plus pour changer à chaque barbecue
Avec du poisson, on renforce citron et herbes fraîches. Pour les viandes rouges, on pousse le piment et l’ail. Pour les enfants, on adoucit en réduisant l’acidité et le piquant du beurre épicé.
En bref
- 🔥 Cet été, quatre accompagnements barbecue ultra colorés et faciles à préparer promettent de changer complètement l’ambiance de vos repas autour du grill.
- 🥗 Préparation en avance, assaisonnement à chaud, cuisson sur braise et repos au frais structurent ces recettes pensées pour servir tout ensemble sans stress.
- ✨ Un jeu de contrastes chaud-froid, herbes fraîches et marinades au paprika fumé change la hiérarchie du repas et relègue la viande au second plan.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité