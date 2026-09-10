Mobilier de jardin en bois : cette habitude au printemps le détruit en 3 saisons, changez plutôt votre timing
Chaque printemps, votre salon de jardin en bois semble avoir pris dix ans. Et si l’entretien du mobilier de jardin en bois à l’automne changeait complètement la donne ?
Chaque printemps, même scène sur la terrasse : on sort le salon de jardin, on frotte en urgence, et l’on découvre un bois grisé, tacheté, parfois déjà fendu. On accuse la pluie, la neige, la “mauvaise qualité” du meuble… alors que le sort de ce bois s’est joué bien avant.
Car le vrai moment clé pour l’entretien du mobilier de jardin en bois se situe à la fin de l’été, au tout début de l’automne. C’est là que tout se joue pour qu’il ressorte superbe… ou rongé en trois saisons. La bonne nouvelle, c’est qu’une après-midi bien organisée suffit à changer la donne.
Printemps, le faux ami de votre mobilier en bois
Entre septembre et mars, votre salon de jardin traverse le pire : humidité stagnante, épisodes de gel, neige éventuelle, vent chargé de pluie, sans oublier les feuilles mortes qui collent sur les assises. Le bois gonfle, sèche, regonfle, un peu plus fragilisé à chaque cycle.
Résultat en quelques hivers seulement : grisaillement terne, taches sombres, fibres qui se soulèvent, vis qui prennent du jeu. Ce n’est pas qu’un manque de chance ou un bois bas de gamme ; c’est surtout un mauvais timing d’entretien, concentré au printemps, quand les dégâts sont déjà installés.
Les bons gestes d’automne pour un salon de jardin en bois qui dure
Nous avons tous déjà laissé passer l’automne en se disant “on verra au retour des beaux jours”. Pourtant, c’est maintenant qu’il faut agir. D’abord, retirer systématiquement les feuilles mortes humides sur les rebords et les assises. Puis nettoyer en douceur : eau tiède, savon noir ou savon doux, brosse souple. Jamais de nettoyeur haute pression ni de javel, qui arrachent les fibres et décolorent le bois.
Vient ensuite l’étape souvent bâclée : le séchage complet, au moins une journée par temps sec. Sur bois bien sec, on applique le bon traitement. Pour un salon de jardin en teck, une huile de teck ou de lin au pinceau nourrit les fibres en profondeur. Pour les autres essences, une lasure extérieure à protection fongicide et insecticide fait barrière contre champignons et insectes. Sur bois brut, une huile naturelle adaptée limite grisaillement, fissures et moisissures, avant de mettre le tout sous housse respirante ou dans un abri sec.
Une petite routine pour des années de tranquillité
Le bois, surtout en extérieur, aime la régularité. Un traitement annuel, huile ou saturateur selon le cas, suffit à conserver sa protection contre l’humidité tout en gardant sa belle teinte chaleureuse, là où résine tressée ou aluminium se contentent d’un simple lavage.
D’ailleurs, cette routine d’automne s’intègre parfaitement au reste des gestes du jardin : on range les coussins, on nettoie la terrasse, on bichonne son salon en bois… et on se promet un printemps sans mauvaise surprise, avec un extérieur déjà prêt à vivre.
En bref
- De septembre à mars, le mobilier de jardin en bois subit humidité, gel et feuilles mortes, tandis que l’on attend retour des jours ensoleillés. 🍂
- Une séquence d’entretien simple du mobilier de jardin en bois, entre nettoyage doux, séchage complet et traitement ciblé, prépare discrètement vos meubles aux intempéries. 🛠️
- Avec une seule routine bien placée dans l’année, votre salon de jardin en bois peut garder sa teinte et sa solidité bien plus longtemps. ✨
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