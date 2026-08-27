Salon de jardin : cette habitude au printemps ruine le bois, les propriétaires avertis s'y prennent dès fin août

À la fin août, de plus en plus de propriétaires ressortent le pinceau pour leur salon de jardin en bois, bien avant les premiers rayons d’avril. Que cache ce nouveau timing qui promet un hiver plus doux pour le bois et un printemps sans corvée ?

Ces derniers jours d’août, les pots de lasure s’alignent dans les caddies autant que les sacs de charbon. De plus en plus de propriétaires profitent des soirées encore longues pour rafraîchir leur salon de jardin en bois. Pendant des années, on a pourtant réservé ce chantier au retour du printemps.

Ce réflexe est compréhensible : on s’occupe du mobilier quand on a envie de ressortir les coussins. Mais, entre novembre et mars, pluie, humidité et gel attaquent un bois resté sans protection. En avril, il faut alors dégriser, poncer, parfois décaper. Et si le bon moment, c’était maintenant, en fin d’été ?

Pourquoi votre salon de jardin souffre quand vous ne le regardez plus

Une fois les soirées rafraîchies, on abandonne souvent le coin repas, laissant le bois nu face aux averses et aux brouillards. L’eau pénètre dans les fibres, qui gonflent puis se contractent au moindre gel. Peu à peu, la surface grise, le toucher devient rêche, de petites fentes apparaissent sur les accoudoirs.

Quand on lasure seulement au printemps, on arrive après ces mois de maltraitance. Il faut alors sortir dégriseurs, papiers de verre, parfois décaper d’anciennes finitions avant de protéger à nouveau. Pourtant, un salon traité régulièrement avec une lasure bois extérieur ou une huile adaptée demande bien moins d’efforts sur le long terme.

Fin août, la fenêtre météo que votre bois préfère

En fin d’été, le bois a eu le temps de sécher en profondeur sans subir encore les pluies répétées d’automne. Les fabricants recommandent de lasurer par temps doux, sur un support parfaitement sec, sans pluie annoncée quelques jours avant ni après. Ces journées de fin août, plus stables, cochent donc toutes les cases.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné au printemps +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La lasure extérieure appliquée en fin d’été pénètre dans un bois parfaitement sec, crée un film microporeux qui bloque l’humidité hivernale tout en limitant le grisaillement dû aux UV. 💡 Le petit plus : Choisir une lasure teintée renforce la protection solaire et évite d’avoir à tout décaper lorsqu’on refera une couche dans quelques années. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Appliquer la lasure sur un bois encore humide, juste après le lavage ou une averse : le film accroche mal, cloque, puis s’écaille en laissant le bois à nu.

Comment lasurer son salon de jardin en un week-end de fin d’été

Concrètement, on commence par laver le mobilier à l’eau tiède avec du savon noir ou du savon de Marseille et une brosse souple, surtout pas au nettoyeur haute pression qui abîme les fibres. On rince, puis on laisse sécher longuement avant de poncer légèrement et de dépoussiérer.

Les lasures extérieures, que l’on trouve dans toutes les enseignes type Leroy Merlin, Botanic ou Jardiland, s’appliquent ensuite au pinceau dans le sens du bois, en deux couches fines, trois sur un bois tendre exposé comme le pin, en respectant les temps de séchage. Une fois le mobilier sec, on le glisse sous une housse respirante ou sous abri ; au printemps, un chiffon humide suffira.