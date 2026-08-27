Génération 60-70 : cette phrase jamais dite par leurs parents les fait encore courir après la preuve de leur valeur

Élevés dans les années 60-70, beaucoup n’ont jamais entendu un parent dire « je suis fier de toi ». Ce silence invisible a façonné leur valeur intérieure bien plus qu’ils ne l’imaginent.

Dans beaucoup de salons des années 1960-1970, la télé était un meuble, le dîner une routine et un bon bulletin valait au mieux un sourire. La phrase « je suis fier de toi » ne faisait pas partie du décor. Les enfants grandissaient avec des gestes, rarement avec ces mots-là.

Les parents de cette époque avaient eux-mêmes été élevés par des adultes marqués par la crise et la guerre. Offrir un toit, une assiette pleine, semblait suffire. Pour beaucoup de personnes de la génération 60-70, l’absence de fierté verbalisée n’a laissé aucune scène traumatique, seulement l’idée de ne jamais être tout à fait à la hauteur.

Quand personne ne dit « je suis fier de toi », l’enfant invente le reste

Un enfant ne patiente pas jusqu’à l’âge adulte pour savoir ce qu’il « vaut ». Quand personne ne lui renvoie ce qu’il fait bien, il invente avec ce qu’il a : un silence, un objectif qui se déplace, la comparaison avec un frère. Pour Jonice Webb, « si vos parents ne vous donnent pas d’observations sur la personne qu’ils voient en vous, s’ils ne voient pas votre moi le plus profond et ne vous le renvoient pas, en tant qu’enfant, vous devez remplir vous-même tous les blancs ».

Ce manque de miroir intérieur, souvent décrit comme négligence émotionnelle, ne se voit pas sur les photos d’album. Il installe pourtant une règle implicite : si personne ne dit que c’est bien, c’est que ce n’est pas assez. La barre monte à chaque réussite, sans jamais être arrêtée clairement.

Passer sa vie à mériter sa place : les « conditions de valeur »

Le psychologue Carl Rogers parlait de conditions de valeur pour décrire ce phénomène. Pour lui, « une condition de valeur apparaît lorsque la considération positive d’un proche est conditionnelle, lorsque la personne a le sentiment que, sous certains aspects, elle est appréciée et sous d’autres non ». L’enfant apprend alors que son droit à être aimé dépend de ce qu’il réussit.

À l’âge adulte, cela peut ressembler à une course sans fin : accepter chaque promotion, ne jamais refuser un service, prévenir ses parents à chaque diplôme, chaque achat important, dans l’espoir secret de déclencher enfin la phrase. Même quand tout semble « réussi » de l’extérieur, la peur de tout perdre au moindre faux pas reste présente.

Quand les compliments glissent… et où commencer à se réparer

Quand les compliments finissent par arriver, ils tombent parfois à plat. Une remarque positive du chef déclenche une blague, un « oh, ce n’était rien » automatique, l’envie de lister tout ce qui n’a pas été parfait. Ce n’est pas de la modestie, mais ce vieux filtre qui cherche encore le piège.

Ce filtre n’est pas figé. Il s’est construit dans un contexte précis et peut se travailler, souvent avec un soutien thérapeutique. Certaines personnes commencent en se répétant à voix haute ce qu’elles auraient voulu entendre : « je suis fier de toi », sans condition. D’autres l’aperçoivent dans la façon plus douce dont elles parlent aux enfants d’aujourd’hui.