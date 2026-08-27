Crédence de cuisine : les cuisinistes lâchent le carrelage pour cette surface sans joints qui se nettoie d’un geste

Les cuisinistes abandonnent le carrelage à joints, accusé de noircir trop vite derrière les plaques. À la place, ils misent sur quelques crédences quasiment sans entretien.

Qui n’a jamais passé une éponge entière soirée à frotter des joints de carrelage noircis derrière la plaque de cuisson ? Beaucoup de cuisinistes racontent des clients à bout, prêts à tout pour ne plus vivre avec cette ligne grise qui colle et ne blanchit plus.

Dans les cuisines qu’ils conçoivent aujourd’hui, le carrelage de crédence classique disparaît au profit d’autres revêtements. Le secret de ces nouvelles crédences ? Une surface quasi lisse, sans interruption, qui se nettoie en un seul geste avec une microfibre. Reste à savoir lesquels choisir pour que la cuisine reste belle… et facile à vivre.

Pourquoi les cuisinistes tournent la page du carrelage en crédence

La crédence, cette bande de mur entre le plan de travail et les meubles hauts, reçoit tout : projections de graisse, éclaboussures de sauce, vapeur, eau calcaire. Longtemps, le carrelage a semblé idéal. Pourtant, le vrai problème n’est pas le carreau, mais les joints. Poreux, ils absorbent les graisses qui, chauffées jour après jour, polymérisent et forment une croûte sombre presque indécollable sans produit agressif.

Derrière une plaque de cuisson, le phénomène s’accélère : en quelques mois, les joints blanchâtres deviennent gris, puis noirs. Le fameux carrelage métro blanc, vu partout, finit par donner une impression sale malgré un ménage régulier. Les cuisinistes se retrouvent avec des demandes de rénovation anticipée et des clients déçus. D’où ce virage massif vers des matériaux plus lisses, sans ces dizaines de petites lignes à récurer.

Le nouveau mot d’ordre : des surfaces continues, quasi sans joints

L’idée est simple : moins il y a de joints, plus la crédence reste propre. Les cuisinistes misent donc sur des surfaces continues non poreuses. En tête, le verre laqué ou trempé, découpé sur mesure, souvent en un seul panneau : un coup de microfibre humide, un séchage rapide, et la surface redevient impeccable. Vient ensuite le stratifié compact grand format, accessible (autour de 15 à 60 €/m² pour les gammes courantes) et très décoratif, à condition de le tenir à distance des flammes. L’inox brossé, chouchou des pros, est increvable et hygiénique ; posé en 1,5 mm d’épaisseur au minimum, il reste bien rigide mais révèle la moindre trace de doigt.

Pour celles et ceux qui aiment l’esprit carrelage, les carreaux céramique XXL (60×60 cm, 90 ou 120 cm) offrent un bon compromis : une crédence entière avec un ou deux joints seulement, beaucoup plus simples à entretenir. Autre vedette de 2026, le microciment : un revêtement minéral continu, sans joints, appliqué en fine couche sur l’ancien carrelage. Pas de démolition, une surface légèrement texturée qui se nettoie à l’eau savonneuse, pour un coût autour de 60 €/m² hors pose.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de ménage gagné Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On remplace des surfaces fractionnées et poreuses, pleines de joints ciment, par des panneaux continus non poreux comme le verre, l’inox, le stratifié compact, la céramique grand format ou le microciment. La graisse et l’eau n’ont plus d’endroit où s’incruster : un simple essuyage régulier suffit pour garder une crédence nette, sans récurage intensif. 💡 Le petit plus : penser la crédence, le fond de hotte et l’arrière de l’évier dans le même matériau continu. On obtient un joli effet monobloc et encore moins de jonctions à entretenir au quotidien. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser du stratifié ou un panneau dérivé du bois directement derrière une plaque gaz, ou valider une crédence en verre sans prise de cotes millimétrée : dans les deux cas, il faudra tout remplacer.

Gaz, induction, évier : les zones sensibles où les cuisinistes ne transigent pas

Derrière une plaque gaz, tous les matériaux ne sont pas autorisés. Les cuisinistes s’appuient sur la norme NF DTU 61.1 et privilégient uniquement le verre trempé ou l’inox pour le fond de hotte, capables de supporter la flamme et les chocs thermiques. Le stratifié, lui, reste proscrit : la chaleur déforme la couche décorative et abîme le support. Autour des plaques électriques ou induction, ils respectent au moins 50 mm entre le bord de la plaque et la crédence sensible à la chaleur.

Autre point de vigilance, l’évier. Sur un panneau stratifié, un simple joint de silicone fissuré suffit pour que l’eau s’infiltre et fasse gonfler le support. Les pros recommandent donc un contrôle régulier de ce joint, et misent volontiers sur le verre, la céramique ou le microciment, moins sensibles à l’humidité, pour les zones les plus exposées. Un plan bien validé avec le cuisiniste évite les mauvaises surprises… et les changements de crédence au bout de quelques années seulement.