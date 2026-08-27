Vous dormez beaucoup trop ? Ce refuge cache souvent 8 réalités très inconfortables à affronter

Week-end entier passé au lit, réveil tardif et honte persistante : de plus en plus d’adultes s’interrogent. Et si trop dormir cachait huit réalités plus dérangeantes ?

Un dimanche qui commence à midi, se poursuit par une sieste, puis par une nuit de dix heures. En réalité, vous vous réveillez vaseuse, avec cette honte diffuse de passer votre vie au lit. Et vous cherchez, un peu inquiète, pourquoi vous avez tendance à trop dormir.

Ce réflexe ne relève pas toujours de la paresse. Pour la plupart des adultes, la bonne fourchette tourne autour de 7 à 9 heures par nuit. Quand on dépasse régulièrement les 9 ou 10 heures, que la fatigue reste là et que le lit devient refuge, le sommeil sert souvent à fuir des réalités bien plus inconfortables.

Trop dormir : à partir de quand s’inquiéter ?

On parle souvent d’hypersomnie quand quelqu’un dort très longtemps, souvent plus de 9 ou 10 heures, tout en restant somnolent la journée. Un gros dormeur en bonne santé récupère bien, se lève sans trop de drame et fonctionne normalement. L’alarme se déclenche quand le sommeil déborde sur le travail, la vie sociale et la motivation.

Un excès de sommeil peut venir d’un problème purement médical : apnée du sommeil, hypothyroïdie, maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, effets de médicaments. Les troubles dépressifs et le burn-out entraînent eux aussi souvent un besoin de dormir ou de rester au lit. Avant de tout attribuer au mental, un bilan avec un médecin permet d’écarter ces pistes.

Dormir pour fuir la réalité : 8 vérités qui font mal

Quand le corps va à peu près bien mais que l’envie de lit devient irrésistible, on se rapproche de ce que les psys appellent parfois clinophilie : rester couché sans vraie nécessité. Le sommeil sert alors de couvercle sur les pensées pénibles, l’idée qu’en dormant encore un peu on évite de sentir, de décider, d’affronter.

Chez beaucoup de femmes qui se disent « je dors trop », ce refuge masque en réalité huit zones de douleur émotionnelle :

Expériences douloureuses : rupture, humiliation, échec professionnel.

Stress permanent et épuisement jusqu’à la sensation de ne plus tenir.

Estime de soi fragile, peur du regard des autres.

Deuil ou perte d’un proche, d’un couple, d’un projet important.

Solitude, isolement social, impression de ne manquer à personne.

Culpabilité ou honte d’un geste, d’un choix, d’une relation.

Maladie physique, fatigue inexpliquée, douleurs qui coupent l’élan.

Déceptions répétées, sentiment d’échec, perte de motivation.

Je dors trop : comment réagir concrètement ?

La première étape consiste à distinguer ce qui relève du corps et ce qui vient de votre histoire personnelle. Si vous ronflez fort, faites des pauses respiratoires, vous endormez partout ou prenez des traitements sédatifs, un avis médical rapide s’impose. Même chose si la tristesse, les idées noires et l’envie de rester au lit envahissent tout.

Vous pouvez aussi reprendre la main par de petits ajustements. Fixer une heure de lever stable, sortir chaque jour à la lumière, limiter les écrans tard le soir relèvent d’une bonne hygiène de sommeil. Noter ce que vous fuyez en restant au lit, en parler à quelqu’un de confiance puis poser de minuscules actions hors du lit aide à rouvrir doucement la porte sur la réalité.