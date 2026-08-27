Années 60-70 : ce silence de vos parents qui vous pousse encore à vouloir tout prouver aujourd’hui

Pour ceux nés dans les années 60-70, grandir sans jamais entendre « je suis fier de toi » laisse des traces invisibles. Ce texte remonte à l’origine de cette blessure discrète.

Imagine un salon en 1974. La télé est un meuble, le repas du soir sonne comme une cloche, les bulletins scolaires s’alignent sur la table basse. L’enfant a de bonnes notes, on lui ébouriffe vaguement les cheveux, parfois on glisse un billet dans une carte d’anniversaire. Mais la phrase « je suis fier de toi » ne tombe jamais.

Pour beaucoup de personnes nées dans les années 1960 et 1970, ce silence ne vient pas d’un manque d’amour mais d’une éducation où l’affection se montrait plus qu’elle ne se disait. Beaucoup de femmes résument ce décalage ainsi : « je n’ai jamais entendu mes parents dire qu’ils étaient fiers de moi ». Le cerveau d’enfant entend surtout qu’il faut encore faire ses preuves, et la course démarre.

Années 60-70 : une éducation où la fierté restait silencieuse

Les parents de cette génération avaient souvent eux-mêmes grandi avec des adultes marqués par la crise économique, la guerre, ou une ruralité rude où l’on gardait tout, même les mots tendres, « pour plus tard ». Tant que l’enfant avait un toit, une assiette remplie, des études, l’essentiel semblait assuré. La fierté existait, mais enfermée dans la tête des adultes, rarement posée dans une phrase claire.

Dans beaucoup de familles, les compliments prenaient un chemin de traverse. On louait l’enfant auprès d’un voisin, d’une grand-mère, jamais directement à lui. « Il travaille bien, ce petit », lancé dans le couloir, mais rien en face à face. La peur de « lui faire prendre la grosse tête » servait souvent d’excuse à une vraie pudeur émotionnelle.

Grandir sans « je suis fier de toi » : ce que l’enfant se raconte

Un enfant ne reste pas neutre en attendant un verdict. Il se fabrique très vite une théorie sur sa valeur à partir de ce qui se voit : les silences, les sourcils qui se froncent, la barre qui semble toujours se déplacer. La psychologue Jonice Webb résume ce mécanisme ainsi : « si vos parents ne vous renvoient pas qui ils voient en vous, vous devez remplir vous-même tous les blancs ».

Quand rien n’est clairement qualifié de « suffisant », l’enfant conclut que ce qu’il fait n’est jamais vraiment à la hauteur. La ligne d’arrivée recule à chaque réussite. Le psychologue Carl Rogers parlait de « conditions de valeur » : « une condition de valeur apparaît lorsque la considération positive d’une personne significative est conditionnelle, quand l’individu sent que, sur certains points, il est apprécié et sur d’autres non ».

Adulte, toujours en audition : comment changer le scénario

À l’âge adulte, cette logique ne disparaît pas avec le premier salaire. Elle se glisse dans les promotions acceptées sans envie, les appels où l’on raconte chaque succès en espérant que, cette fois, un parent dira enfin « je suis fier de toi ». Quand les compliments arrivent, beaucoup parlent surtout de gêne, de plaisanteries pour détourner, de besoin de se déprécier.

Bonne nouvelle : ce scénario relève moins d’un défaut de caractère que d’une habitude apprise dans l’enfance, une forme de carence émotionnelle. Changer seul reste difficile ; nombre de personnes trouvent du soutien en thérapie pour poser que leur valeur n’a jamais été conditionnelle. D’autres commencent en se parlant comme à un enfant aimé : « je suis fière de toi », « tu n’as rien à prouver ici ».