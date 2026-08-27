Ce test nocturne à quelques euros dans votre frigo révèle s’il gaspille jusqu’à 15 % d’électricité pour rien

Votre frigo ronronne toute la nuit et fait grimper la facture d’électricité ? Un simple test au thermomètre, posé au bon endroit, révèle ce qui cloche vraiment.

La nuit, le bourdonnement du réfrigérateur semble ne jamais s’arrêter, et la facture d’électricité grimpe sans explication claire. Pourtant, sur la façade, le thermostat affiche un simple chiffre de 1 à 5 qui rassure un peu tout le monde.

Le problème est là : ce chiffre ne dit rien de la température réelle au cœur du frigo, ni de ce qu’il coûte chaque année. Un thermomètre posé au bon endroit, pendant une seule nuit, suffit à révéler s’il refroidit juste ce qu’il faut… ou s’il consomme pour rien. Encore faut-il savoir comment s’y prendre.

Pourquoi la température de votre frigo décide de sa consommation

Selon l’Anses, la température idéale du frigo se situe entre 0 et 4 °C dans la zone la plus froide. Au-dessus, les bactéries se multiplient plus vite et les aliments se gardent moins longtemps. En dessous, les yaourts et les légumes gèlent parfois… sans aucun gain pour la sécurité alimentaire.

Un réfrigérateur familial consomme en moyenne autour de 300 kWh par an, soit environ 60 € avec un prix du kWh à 0,20 €. Les spécialistes estiment qu’un degré de froid inutile augmente la consommation d’environ 5 %. Trois petits degrés en trop, c’est déjà près de 15 % de courant gaspillé tous les ans.

Le test du thermomètre au milieu du frigo : protocole pas à pas

Choisissez un thermomètre de réfrigérateur, vendu quelques euros en magasin ou en ligne. Remplissez un verre d’eau, placez le thermomètre dedans, puis posez ce verre au milieu d’une clayette, sans le coller à la paroi du fond. Idéalement, suivez la notice pour viser la zone la plus froide, souvent juste au-dessus du bac à légumes sur les modèles classiques.

Fermez la porte et laissez le frigo travailler normalement, sans l’ouvrir pendant toute la nuit, ou au minimum pendant huit heures. Au réveil, ouvrez la porte et lisez la température de l’eau sans traîner : c’est cette valeur qui dit si votre frigo atteint les fameux 4 °C… ou s’égare loin de la bonne plage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’énergie jusqu’à 15 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En mesurant la température de l’eau placée au centre du frigo, le thermomètre donne une valeur stable, bien plus fiable que l’air qui change à chaque ouverture de porte. Revenir autour de 4 °C suffit à respecter les recommandations sanitaires tout en évitant le froid inutile qui fait tourner le compresseur en continu. 💡 Le petit plus : Gardez ce thermomètre à portée de main : il servira aussi à vérifier que le congélateur reste bien à -18 °C et à contrôler un deuxième frigo au garage ou dans une résidence secondaire. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Mesurer seulement l’air quelques minutes, puis pousser la molette au maximum parce qu’il semble trop chaud : le frigo finit à 1 ou 2 °C, la lecture est faussée et la surconsommation devient permanente.

Comment lire le résultat : le diagnostic en 3 cas

Cas n°1 : le thermomètre indique entre 0 et 4 °C, de façon stable. Votre frigo est bien réglé, inutile de le refroidir davantage. Vous pouvez simplement vérifier qu’il n’y a pas plus de 3 mm de givre sur les parois et que l’appareil n’est pas collé au mur, pour qu’il respire correctement.

Cas n°2 : l’eau est nettement en dessous de 2 °C. Le frigo est trop froid et consomme pour rien. Remontez le thermostat d’un cran, refaites le même test la nuit suivante et ajustez jusqu’à vous rapprocher de 4 °C. Cas n°3 : le thermomètre affiche plus de 4 à 5 °C alors que la molette est déjà sur un chiffre élevé. Là, le problème vient souvent d’un joint de porte fatigué, d’une grille arrière encrassée ou d’un givre trop épais. Testez l’étanchéité avec une simple feuille de papier qui doit résister quand on la tire, dépoussiérez la grille, dégivrez si besoin, puis répétez ce contrôle au moins une fois par an, au changement de saison.